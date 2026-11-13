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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Dodici giornate di squalifica a Jesús Owono
L'intervento che ha provocato la morte di Jesús de Miguel è stato sanzionato con il massimo della pena prevista dal regolamento
IMAGO / NurPhoto
Dodici giornate di squalifica a Jesús Owono
L'intervento che ha provocato la morte di Jesús de Miguel è stato sanzionato con il massimo della pena prevista dal regolamento
ANDORRA - Dodici giornate di squalifica per Jesús Owono, portiere dell'Andorra, espulso durante la sfida contro il Tenerife per un intervento che ha provocato la morte di Jesús de Miguel.
Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha inflitto la sanzione più severa prevista dall'articolo 102 del Codice disciplinare, che prevede da quattro a dodici giornate di squalifica per gli interventi violenti con conseguenze gravi. A pesare sulla decisione sono state soprattutto le modalità dell'azione, ovvero la gamba sollevata, la durezza dello scontro e la forza eccessiva impiegata dal portiere.
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