Dodici giornate di squalifica a Jesús Owono

Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha inflitto la sanzione più severa prevista dall'articolo 102 del Codice disciplinare, che prevede da quattro a dodici giornate di squalifica per gli interventi violenti con conseguenze gravi. A pesare sulla decisione sono state soprattutto le modalità dell'azione, ovvero la gamba sollevata, la durezza dello scontro e la forza eccessiva impiegata dal portiere.