NATIONAL LEAGUE
Dopo l'interruzione con l'Ambrì, Zugo-Rapperswil si gioca regolarmente
Il club ha confermato lo svolgimento della partita
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Dopo l'interruzione con l'Ambrì, Zugo-Rapperswil si gioca regolarmente
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Dopo l'interruzione con l'Ambrì, Zugo-Rapperswil si gioca regolarmente
Il club ha confermato lo svolgimento della partita
Dopo l'interruzione con l'Ambrì, Zugo-Rapperswil si gioca regolarmente
Il club ha confermato lo svolgimento della partita
ZUGO - Lo Zugo ha confermato che la partita di National League contro il Rapperswil, in programma oggi alle 19.45, si giocherà regolarmente.
Dopo l'interruzione della sfida di mercoledì contro l'Ambrì, a causa di infiltrazioni d'acqua sul ghiaccio, il club si è attivato insieme ai partner impegnati nei lavori di costruzione e a esperti esterni per garantire lo svolgimento dell'incontro. È stata installata sul tetto una soluzione provvisoria: una canalina che permette di raccogliere e convogliare l'acqua che gocciola.
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