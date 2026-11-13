Dopo l'interruzione con l'Ambrì, Zugo-Rapperswil si gioca regolarmente

Dopo l'interruzione della sfida di mercoledì contro l'Ambrì, a causa di infiltrazioni d'acqua sul ghiaccio, il club si è attivato insieme ai partner impegnati nei lavori di costruzione e a esperti esterni per garantire lo svolgimento dell'incontro. È stata installata sul tetto una soluzione provvisoria: una canalina che permette di raccogliere e convogliare l'acqua che gocciola.