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A Zugo piove sul bagnato

Piove in pista a Zugo, a rischio il match di venerdì contro il Rapperswil
A Zugo piove sul bagnato
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
A Zugo piove sul bagnato
Piove in pista a Zugo, a rischio il match di venerdì contro il Rapperswil
Adottata una soluzione provvisoria per "coprire" la OYM Hall
HOCKEY: Risultati e classifiche

ZUGO - A seguito dell'annullamento della partita contro l'Ambrì e in vista dell'incrocio di venerdì contro il Rapperswil, lo Zugo ha comunicato che, insieme con i partner coinvolti nel progetto di costruzione dell'arena, sta facendo tutto il possibile per garantire che il match possa svolgersi.

Alla OYM Hall stanno lavorando per rendere soddisfacente una soluzione provvisoria, sviluppata da specialisti, che impedisca ulteriori infiltrazioni d'acqua sul ghiaccio. La decisione definitiva in merito allo svolgimento della partita di National League verrà presa venerdì mattina dopo aver consultato la Lega.

HCAP
Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
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