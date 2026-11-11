Pali, carambole e autogol assurdi: il Lugano cade (anche) contro il Berna

Nel terzo periodo, dopo quattro minuti senza particolari sussulti, il Lugano ha una nuova opportunità in superiorità numerica. A procurarsela è Alatalo, agganciato da Merelä. Ma, come nelle prime due occasioni del match, il power play bianconero non punge. Ben diverso quello degli Orsi, che sfruttano subito la penalità inflitta a Olsson per ritardo di gioco: basta una zampata di Bemström per firmare il 3-1. Al 52' il Berna sfiora anche il colpo del definitivo ko, ma stavolta la Dea Bendata concede una tregua al Lugano: la conclusione a botta sicura di Dionicio si stampa sul palo. Un minuto più tardi i bianconeri hanno un'altra chance per riaprire la partita, grazie alla penalità inflitta a Marchon. E questa volta il power play funziona: Aebischer, con un preciso tiro di polso e il prezioso velo di Morini, firma il 2-3 e completa la propria doppietta.