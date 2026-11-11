Pali, carambole e autogol assurdi: il Lugano cade (anche) contro il Berna
Sfortuna e imperizia condannano i bianconeri. Gli Orsi si impongono per 3-2 alla Cornèr Arena. Si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei partite.
Sfortuna e imperizia condannano i bianconeri. Gli Orsi si impongono per 3-2 alla Cornèr Arena. Si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei partite.
LUGANO - Non è stata - nemmeno stavolta - la serata del Lugano. Al termine di una partita rocambolesca, segnata da due sfortunatissimi autogol di Mirco Müller, entrambi nati da incredibili carambole, i bianconeri si sono arresi per 2-3 al Berna davanti al proprio pubblico.
Ancora alle prese con numerose assenze, il Lugano ha dovuto rimescolare le carte anche in difesa, cambiando uno dei suoi due stranieri: Dahlström è tornato sul ghiaccio, mentre Thompson ha preso il suo posto in infermeria.
Il primo tempo regala poche emozioni, con le due squadre più attente a neutralizzare il gioco avversario che a costruire occasioni. Il gol, però, arriva. A sbloccare il risultato è il Berna, grazie a una carambola tanto fortunata per gli Orsi quanto beffarda per i bianconeri: Schlegel devia un centro senza troppe pretese di Barandun addosso a Mirco Müller e il disco finisce in porta.
Nel secondo periodo una splendida verticalizzazione di Mirco Müller libera Lycksell davanti a Von Burg, ma la conclusione dello svedese si stampa sul palo. Il Lugano aumenta la pressione e crea altre due ottime occasioni con Kupari. Il meritato pareggio arriva poco dopo, anche se con una buona dose di fortuna: il tiro dalla linea blu di Alatalo viene deviato in rete dalla paletta di un bastone rotto, rimasta sul ghiaccio proprio davanti al portiere bernese. Il gol dà ulteriore slancio ai bianconeri, che pochi minuti più tardi colpiscono il secondo palo della serata con una splendida conclusione di Maurer. Proprio nel momento migliore dei padroni di casa, però, il Berna torna avanti. E lo fa ancora con l'aiuto involontario di Müller, protagonista di un'altra sfortunatissima carambola: il numero 25 devia nella propria porta un tiro di Aaltonen destinato a finire ampiamente a lato.
Nel terzo periodo, dopo quattro minuti senza particolari sussulti, il Lugano ha una nuova opportunità in superiorità numerica. A procurarsela è Alatalo, agganciato da Merelä. Ma, come nelle prime due occasioni del match, il power play bianconero non punge. Ben diverso quello degli Orsi, che sfruttano subito la penalità inflitta a Olsson per ritardo di gioco: basta una zampata di Bemström per firmare il 3-1. Al 52' il Berna sfiora anche il colpo del definitivo ko, ma stavolta la Dea Bendata concede una tregua al Lugano: la conclusione a botta sicura di Dionicio si stampa sul palo. Un minuto più tardi i bianconeri hanno un'altra chance per riaprire la partita, grazie alla penalità inflitta a Marchon. E questa volta il power play funziona: Aebischer, con un preciso tiro di polso e il prezioso velo di Morini, firma il 2-3 e completa la propria doppietta.
Il Lugano ci prova fino all'ultimo. Mitell decide di richiamare Schlegel già a tre minuti dalla sirena per tentare il tutto per tutto, ma la mossa disperata non produce gli effetti sperati. Finisce 2-3 per il Berna. Per i bianconeri è la quinta sconfitta nelle ultime sei partite.
LUGANO - BERNA 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Reti: 16'03" Barandun 0-1; 26'53" Aebischer (Kupari) 1-1; 35'57" Aaltonen (Bemström, Scherwey) 1-2; 48'27" Bemström (Aaltonen, Mitchell 5c4) 1-3; 54'11" Aebischer (Kupari 5c4) 2-3;
LUGANO - Schlegel; Dahlström, Aebischer; Olsson, Shore, Fazzini; Müller, Alatalo; Lycksell, Sanford, M. Zanetti; B. Zanetti, Maurer; Innala, Tanner, Kupari; E. Togni; A. Peltonen, Morini, Forrer; Henry.
BERNA - Von Burg; Lindholm, Dionicio; Alge, Aaltonen, Bemström; Barandun, Mitchell; Marchon, Abols, Merelä; Rhyn, Balestra; Müller, Baumgartner, Mottard; Kindschi, Kreis; Scherwey, Graf, Ritzmann.
Penalità: Lugano 3x2', Berna 4x2'
Note: Cornèr Arena, 6'075 spettatori. Arbitri: Lemelin - Castelli / Cattaneo - Muggli
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|18
|47
|17
|1
|75
|38
|37
|2
|Ambrì
|18
|33
|11
|7
|57
|53
|4
|3
|Ginevra
|19
|32
|11
|8
|49
|55
|-6
|4
|Berna
|18
|31
|10
|8
|49
|49
|0
|5
|Langnau
|19
|29
|9
|10
|66
|56
|10
|6
|Zugo
|13
|28
|9
|4
|49
|27
|22
|7
|Friborgo
|18
|27
|9
|9
|57
|44
|13
|8
|Lausanne HC
|20
|26
|9
|11
|59
|69
|-10
|9
|Ajoie
|19
|25
|9
|10
|58
|64
|-6
|10
|Davos
|19
|24
|8
|11
|45
|55
|-10
|11
|Bienne
|18
|23
|7
|11
|57
|60
|-3
|12
|Lugano
|19
|22
|7
|12
|58
|65
|-7
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|19
|19
|6
|13
|50
|69
|-19
|14
|EHC Kloten
|19
|18
|6
|13
|44
|69
|-25