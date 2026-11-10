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Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

In tempi di prezzi elevati, anche un piccolo accorgimento può essere importante. I consigli dell'esperto e un confronto diretto del potenziale risparmio
Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
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Fonte 20 Min / Fabian Pöschl, Michael Andai
elaborata da Redazione
Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
In tempi di prezzi elevati, anche un piccolo accorgimento può essere importante. I consigli dell'esperto e un confronto diretto del potenziale risparmio

SAVOSA - La stagione fredda è iniziata e quest'anno tenere caldo l'appartamento costa parecchio di più: alle sanzioni contro la Russia si somma la guerra che Donald Trump ha scatenato contro l'Iran, che spinge in alto i prezzi del gas e della nafta. Rincarano anche la legna e il pellet. L'unico prezzo in calo è quello dell'elettricità.

Chi vuole ridurre i consumi può però ottenere molto con misure semplici, senza grandi rinunce in termini di comfort. Particolarmente efficace è regolare correttamente le valvole termostatiche dei radiatori, spiega a 20 Minuten Adrian Grossenbacher, dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Quanto posso risparmiare se abbasso di un grado la temperatura della stanza?
«Secondo SvizzeraEnergia, i costi di riscaldamento calano di circa il 6-10% per ogni grado Celsius in meno».

Quali temperature raccomanda per i locali abitativi, per le camere da letto e per i locali accessori?
«I valori di riferimento sono 23 gradi per i bagni, 20 gradi per i locali abitativi e 17 gradi per camere da letto e corridoi».

Ha senso abbassare molto il riscaldamento quando si è via?
«Durante le assenze prolungate o le vacanze conviene quasi sempre ridurre la potenza di riscaldamento: l'energia risparmiata è superiore a quella che serve poi per riscaldare di nuovo. Per le case si raccomandano temperature tra i 6 e i 10 gradi, per gli appartamenti tra i 12 e i 15. Anche per assenze più brevi può essere utile attivare una modalità di risparmio energetico».

Quali sono gli errori più frequenti nel riscaldare e nell'arieggiare?
«Tra le cause più comuni di un consumo elevato c'è una curva di riscaldamento mal regolata: la messa a punto va quindi affidata a un professionista. Pesano molto anche le finestre lasciate costantemente socchiuse, che disperdono calore senza garantire un ricambio d'aria sufficiente. Chi di notte dorme con la finestra aperta a fessura dovrebbe abbassare il riscaldamento in quella stanza. Infine, per un funzionamento efficiente dell'impianto conviene farlo spurgare da un professionista all'inizio di ogni stagione di riscaldamento».

Quali consigli di risparmio sono diffusi, ma servono a poco o possono addirittura essere dannosi?
«Accendere il riscaldamento al massimo nella speranza di scaldare più in fretta un locale. E riscaldare una sola stanza lasciando le porte aperte, che può causare problemi di umidità e muffa nei locali più freddi».

Come si capisce se la curva di riscaldamento, il termostato o i radiatori non sono regolati in modo ottimale?
«Un segnale tipico sono i locali che non si scaldano a sufficienza nonostante il termostato al massimo, mentre altri risultano surriscaldati. Anche i radiatori che scaldano solo in parte o che gorgogliano indicano un problema. In questi casi possono aiutare lo spurgo dei radiatori e soprattutto il bilanciamento idraulico: per entrambi occorre rivolgersi a un professionista».

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Gasolio da riscaldamento, scorte sotto pressione: la (possibile) corsa al rifornimento preoccupa

Quali misure di isolamento semplici sono le più efficaci?
«Chiudere le imposte di notte e isolare le tubazioni del riscaldamento nei locali non riscaldati, per esempio cantina o garage. Altrettanto efficace è isolare i soffitti delle cantine, i pavimenti dei solai o il tetto. Quest'ultimo intervento è particolarmente importante, perché una parte consistente del calore si perde proprio dal tetto».

Quanto si può realisticamente risparmiare con termostati programmabili?
«I termostati programmabili o comandabili tramite app permettono di adattare il riscaldamento alle abitudini reali di chi abita la casa. Nelle residenze secondarie o negli edifici vuoti durante il giorno il potenziale di risparmio può essere notevole. Già le valvole termostatiche automatiche consentono risparmi significativi rispetto a quelle manuali».

Come si arieggia correttamente in inverno senza perdere calore inutilmente?
«SvizzeraEnergia raccomanda l'aerazione a scatti: aprire più finestre contemporaneamente per 5-10 minuti, più volte al giorno. Così l'aria del locale si rinnova completamente, mentre la struttura dell'edificio conserva il calore. Le finestre socchiuse in permanenza, al contrario, fanno perdere molta energia. L'umidità dell'aria ottimale si situa tra il 30 e il 60%».

Quando conviene economicamente sostituire un impianto di riscaldamento?
«Quando l'impianto esistente ha più di 20-25 anni. Passare da riscaldamenti a nafta, a gas o elettrici diretti a sistemi rinnovabili può ridurre sensibilmente i costi complessivi sull'intera durata di vita. Raccomandiamo una consulenza gratuita per tutti i riscaldamenti con più di dieci anni».

A che cosa bisogna fare attenzione prima di decidere?
«SvizzeraEnergia raccomanda di considerare non solo i costi d'investimento, ma anche quelli d'esercizio, di manutenzione e dell'energia, e di verificare gli eventuali sussidi con il calcolatore dei costi di riscaldamento di SvizzeraEnergia».

20 Minuten ha elaborato un calcolatore che stabilisce il potenziale risparmio per un'utenza domestica ticinese, in caso di riduzione della temperatura dell'abitazione di un grado. Il calcolo è stato elaborato sulla base di dati raccolti da una serie di servizi federali, a partire dall'Ufficio federale dell'energia e fino a MeteoSvizzera e Mister Prezzi.

L'esempio a Bellinzona
Si parte dal fabbisogno di calore, che viene confrontato con un singolo parametro di riferimento: la temperatura a Zurigo. A Bellinzona, per esempio, serve riscaldare la casa il 17% in meno rispetto alla città sulla Limmat. Ne consegue che, per un appartamento di tre locali (circa 80 metri quadrati) costruito tra il 1980 e il 1999 e alimentato a gas, il risparmio sarebbe di 60 franchi, con una diminuzione delle spese di riscaldamento annue del 6,9%. Anche l'ambiente ringrazia: sarebbero necessari 430 kWh di gas in meno e si eviterebbe il rilascio nell'atmosfera di 100 chilogrammi di anidride carbonica.
A Bellinzona, con la stessa tipologia abitativa ma alimentata con gasolio da riscaldamento, il risparmio sarebbe di 70 franchi e il consumo inferiore di 40 litri. Si arriva a 90 franchi in caso di riscaldamento elettrico, a 55 franchi per il pellet, a 30 franchi con pompa di calore e a 45 franchi con il teleriscaldamento.
Ipotizziamo ora di avere un appartamento sempre di 3 locali, ma in uno stabile alimentato a gas ma costruito dopo il 2000 o interamente rinnovato: il risparmio scenderebbe a 30 franchi. Stesso importo in presenza di un edificio certificato Minergie. Ma, in caso d'immobile costruito prima del 1980, si andrebbero a risparmiare 90 franchi riducendo la temperatura di un singolo grado.

Qualche esempio ticinese
Veniamo ora a qualche esempio sul territorio ticinese, tenendo sempre come riferimento un appartamento da tre locali in uno stabile costruito tra il 1980 e il 1999 e alimentato a gas. Nel centro di Lugano per riscaldarlo servirebbe il 31% di energia in meno rispetto a Zurigo, il che significa un risparmio di 55 franchi, pari al 7,7% delle spese di riscaldamento (con un mancato consumo di 400 kWh di gas e la mancata produzione di 90 chilogrammi di anidride carbonica).
A Locarno, dopo servirebbe addirittura il 40% di energia in meno rispetto al parametro zurighese, il risparmio sarebbe ugualmente di 55 franchi, corrispondente a un -8,2% sulle spese di riscaldamento. Anche nel centro di Mendrisio (-17% rispetto a Zurigo) si spenderebbero 55 franchi in meno (7% in meno sulle spese di riscaldamento). Riscontro economico lievemente inferiore a Chiasso: 45 franchi in meno, con un calo del 7,2% sulle spese complessive.
Spostandoci nel Sopraceneri, il risparmio diventa maggiore: a Biasca è di 65 franchi, nel nucleo di Faido di 75 franchi e in quello di Airolo, dove serve il 28% di energia in più rispetto a Zurigo per scaldare casa, sarebbe pari a 90 franchi, ovvero il 6,1% delle spese di riscaldamento.

Potete calcolare il vostro potenziale risparmio, in base alla tipologia d'immobile, a questo link.

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