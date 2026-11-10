Una nuova fibra sintetica contro le zanzare
Il nuovo filato potrebbe andare ad aggiungersi presto agli strumenti per combattere quello che, di fatto, è l'animale più letale al mondo.
BERNA - Un nuovo filo sintetico è stato elaborato da ricercatori del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) per combattere le zanzare portatrici di malaria che hanno sviluppato una resistenza. Gli scienziati hanno messo a punto una fibra innovativa per le zanzariere in grado di rilasciare insetticidi in modo graduale e prolungato nel tempo.
Questo risultato è particolarmente importante perché, come ricorda l'Empa in una nota, la zanzara è a conti fatti l'animale più letale del mondo. In quanto vettore di gravi malattie infettive, provoca infatti ogni anno oltre 700'000 morti, cifre nemmeno lontanamente raggiungibili da specie all'apparenza ben più pericolose come squali, coccodrilli o leoni.
Stando agli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), entro il 2030 la malaria dovrebbe essere debellata. Tuttavia, le zanzare portatrici stanno sviluppando una resistenza sempre maggiore agli insetticidi comunemente utilizzati.
Nelle aree colpite dalla malaria, le sostanze repellenti vengono solitamente incorporate direttamente nei fili che compongono le zanzariere. Finora però, tale metodo ha funzionato quasi esclusivamente con i piretroidi, dai quali sempre più zanzare sono ormai immuni.
Altri tipi di insetticidi non possono essere impiegati poiché evaporerebbero a causa delle elevate temperature raggiunte durante il processo di produzione. Un team di ricerca dell'Empa a San Gallo ha ora trovato una soluzione al problema: il disinfestante viene racchiuso all'interno di un liquido dentro la fibra. Il principio attivo riesce così a raggiungere la superficie passando attraverso il rivestimento plastico.
Secondo l'Empa, questa fibra a "nucleo liquido" consente di utilizzare insetticidi di nuova concezione che, con il metodo precedente, non potevano essere usati. Si stima che la sostanza incapsulata possa essere rilasciata gradualmente sulla superficie della zanzariera per un periodo di circa tre anni. L'efficacia non dovrebbe essere compromessa nemmeno dopo diversi lavaggi, ma serviranno test su scala più ampia per avere conferme in questo senso.