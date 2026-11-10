Una nuova fibra sintetica contro le zanzare

BERNA - Un nuovo filo sintetico è stato elaborato da ricercatori del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) per combattere le zanzare portatrici di malaria che hanno sviluppato una resistenza. Gli scienziati hanno messo a punto una fibra innovativa per le zanzariere in grado di rilasciare insetticidi in modo graduale e prolungato nel tempo.