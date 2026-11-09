Cade dalla bicicletta e muore in ospedale: aveva 35 anni
La polizia invita eventuali testimoni a fornire informazioni utili per chiarire la dinamica dell’incidente.
BASILEA - Un ciclista di 35 anni ha perso la vita lunedì 9 novembre in seguito a una caduta avvenuta a Basilea. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è deceduto in ospedale. La polizia è alla ricerca di testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente.
L'allarme è scattato intorno alle 18, nei pressi del civico 78 di Neuweilerstrasse. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il 35enne stava percorrendo la strada provenendo da Neuweilerplatz, in direzione di Allschwil, quando, per cause ancora da accertare, è caduto dalla bicicletta, riportando gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti un medico d'urgenza e un'équipe di paramedici del servizio di soccorso di Basilea Città. Nonostante le manovre di rianimazione, il ciclista non è sopravvissuto alle ferite riportate.
I pompieri di Basilea Città sono intervenuti per ripulire la carreggiata. Durante i rilievi della polizia, la circolazione lungo Neuweilerstrasse è stata parzialmente interrotta.
La polizia stradale ha avviato accertamenti per stabilire le cause della caduta e invita eventuali testimoni dell'incidente a farsi avanti.
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