Preti e amori proibiti, dopo quasi 40 anni si scioglie Zöfra
Il cambiamento sociale riduce il ricorso all'autoaiuto per le donne coinvolte in relazioni con sacerdoti.
Il cambiamento sociale riduce il ricorso all'autoaiuto per le donne coinvolte in relazioni con sacerdoti.
LUCERNA - L'organizzazione di autoaiuto Zöfra, per donne il cui partner è un prete cattolico, è stata sciolta. La necessità di sostegno da parte dell'associazione è diminuita.
«I cambiamenti sociali ed ecclesiastici fanno sì che oggi le donne che vivono una relazione sentimentale con sacerdoti cattolici siano meno confrontate con questioni irrisolte, sensi di colpa o con la paura che la relazione venga scoperta», indica questa sera in un comunicato la sezione elvetica dell'Associazione di donne coinvolte dal celibato (Zöfra, dal tedesco Vom Zölibat betroffene Frauen) per spiegare le ragioni che hanno indotto i membri dell'associazione a scioglierla.
Rimane tuttavia la critica all'obbligo del celibato per i sacerdoti cattolici e alle strutture di potere patriarcali, clericali, gerarchiche e prive di fondamento biblico all'interno della Chiesa cattolica romana, prosegue la nota.
Ancora oggi vivere «l'amore proibito» rappresenta un grosso peso nelle relazioni tra donne e sacerdoti. Per decenni l'obbligo del celibato è stato causa di sofferenza per le donne coinvolte e per i loro figli: conflitti di coscienza, paura che la relazione venisse scoperta, solitudine, timori per il futuro, gravi situazioni economiche, insiste Zöfra nel comunicato.
Nei suoi quasi 40 anni di esistenza - inizialmente come rete, poi come associazione - ZöFra Svizzera ha reso possibili diverse forme di sostegno di aiuto. Vi sono stati soprattutto scambio tra le interessate, consulenza e sostegno in caso di disagio psicologico, questioni giuridiche e difficoltà finanziarie.
Accanto alla critica alla Chiesa cattolica romana, come sviluppo positivo, le donne e i loro partner sacerdoti accolgono con favore il fatto che oggi le procedure di riduzione allo stato laicale sono rapide e vengono svolte senza interrogatori umilianti.
Nella storia dell'associazione, come fattore scatenante della sua fondazione viene indicato l'annuncio fatto nel 1995 dall'allora vescovo di Basilea, Hansjörg Vogel. Questi annunciò a sorpresa di avere una compagna, di stare per diventare padre e di dover quindi dimettersi dalla sua carica. La questione del celibato obbligatorio nella Chiesa cattolica romana fu in seguito ampiamente discussa dall'opinione pubblica.
Già nel febbraio 1996 si tenne un primo incontro che riunì più di 20 donne interessate. Nel settembre 2000 è stata fondata l'associazione Zöfra-Svizzera che, all'epoca, contava 200 socie in tutto il paese. L'organizzazione ha ottenuto ampio riconoscimento nel marzo 2001, quando ha ricevuto il premio per la libertà nella Chiesa (propriamente Für Freiheit in der Kirche) della Fondazione Herbert Haag, fondata in Germania per contrastare la crisi nella chiesa insistendo sul messaggio di Gesù, visto come un Vangelo di libertà. Nel maggio 2001 Zöfra è stata ammessa come membro nel Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF, letteralmente unione delle donne cattoliche svizzere), oggi Frauenbund Schweiz.