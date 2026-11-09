«Il panico può essere fatale»
Un esperto mette in guardia sui rischi dei fuochi d'artificio per gli animali e sostiene l'iniziativa per vietarli
Un esperto mette in guardia sui rischi dei fuochi d'artificio per gli animali e sostiene l'iniziativa per vietarli
BERNA - Il rumore improvviso, i lampi e l'odore acre della polvere da sparo. Per molti animali il Primo agosto e la notte di San Silvestro sono sinonimo di paura e stress, con conseguenze che in alcuni casi possono essere drammatiche. «Conosco casi in cui il panico ha portato alla morte, per esempio attraverso un arresto cardiaco, anche se si tratta di situazioni rare», racconta il veterinario Matthias Burri all'Aargauer Zeitung. Burri, che lavora a Köniz vicino a Berna, sostiene l'iniziativa per vietare i fuochi d'artificio, in votazione il prossimo 29 novembre.
Le reazioni degli animali possono manifestarsi attraverso tremori, ansimare, abbaiare e forte agitazione. Può aumentare la frequenza cardiaca. Particolarmente pericolosi sono i tentativi di fuga, che espongono gli animali al rischio di incidenti. «Una volta ci hanno portato in studio un cane morto, scappato in preda al panico per i fuochi d'artificio e investito da un'auto», ricorda Burri.
Non sono soltanto i cani a soffrire per le esplosioni. Il problema riguarda pure gatti, uccelli e animali da allevamento. I cavalli, per esempio, se spaventati mentre si trovano al pascolo possono fuggire senza accorgersi delle recinzioni e riportare ferite anche gravi. Mucche, capre e pecore, invece, possono ferirsi a vicenda nei tentativi di allontanarsi.
La fauna selvatica è a rischio
Le conseguenze riguardano inoltre gli animali selvatici. «Per gli animali selvatici, i fuochi d'artificio a Capodanno sono ancora più problematici che il Primo agosto», spiega il veterinario. Pipistrelli, ghiri e ricci, che in questo periodo si trovano in letargo, possono essere svegliati dalle esplosioni. Il risveglio provoca un aumento del battito cardiaco e un consumo di energie preziose, che potrebbero poi mancare durante l'inverno.
In prossimità delle due ricorrenze aumenta il ricorso ai medicinali. La Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri, che sostiene il divieto, segnala infatti un maggior numero di prescrizioni di calmanti per gli animali domestici.
«Assolutamente sì», conferma Burri. Se in alcuni casi bastano prodotti per ridurre lo stress, in altri è necessario ricorrere agli psicofarmaci. «Si tratta talvolta degli stessi medicinali somministrati alle persone che soffrono di paura di volare. Spesso sento dire dai clienti: “Li prendo anch'io”».
La prescrizione avviene dopo una consulenza e una visita veterinaria. In passato si utilizzavano soprattutto sedativi, che attenuavano le reazioni fisiche senza intervenire sulla paura. «Oggi sappiamo che per gli animali era persino peggio: continuavano a sentire tutti i rumori, erano in preda al panico, ma il loro corpo non riusciva a reagire», spiega il veterinario.
Due anni di addestramento non sempre bastano
Abituare gradualmente i cani ai rumori può aiutare, soprattutto se si comincia quando sono ancora cuccioli. Si possono utilizzare registrazioni di fuochi d'artificio o spari, ma sempre sotto supervisione: un'esposizione troppo intensa rischia di ottenere l'effetto contrario. «Conosco persone che, nonostante due anni di addestramento con il proprio cane, devono ancora rifugiarsi all'estero quando iniziano i botti», racconta Burri.
Tra le precauzioni suggerite c'è quella di preparare una stanza tranquilla, dove trascorrere le ore più difficili in un ambiente familiare. È inoltre importante far uscire gli animali per i loro bisogni prima dell'inizio degli scoppi. I gatti, invece, dovrebbero rimanere in casa.
Il fenomeno è tutt'altro che marginale. «Solo nel mio studio so di oltre cento persone che il Primo agosto lasciano questa zona e si rifugiano all'estero insieme ai propri animali», riferisce il veterinario. Una soluzione più difficile a Capodanno, quando i festeggiamenti e le esplosioni coinvolgono anche i Paesi confinanti.
«I botti isolati sono la cosa peggiore»
L'iniziativa in votazione il 29 novembre prevede il divieto dei fuochi d'artificio, ma lascia la possibilità di organizzare spettacoli pirotecnici in occasioni prestabilite e per un periodo limitato. Una distinzione che Burri condivide: «I botti isolati e inaspettati sono la cosa peggiore: sì, quelli dovrebbero essere vietati».
Gli spettacoli programmati consentirebbero infatti ai proprietari di prepararsi e, se necessario, di allontanarsi dalla zona. «E forse potremmo persino far evolvere questa tradizione, per esempio introducendo spettacoli con i droni», conclude.