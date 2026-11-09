«Il panico può essere fatale»

BERNA - Il rumore improvviso, i lampi e l'odore acre della polvere da sparo. Per molti animali il Primo agosto e la notte di San Silvestro sono sinonimo di paura e stress, con conseguenze che in alcuni casi possono essere drammatiche. «Conosco casi in cui il panico ha portato alla morte, per esempio attraverso un arresto cardiaco, anche se si tratta di situazioni rare», racconta il veterinario Matthias Burri all'Aargauer Zeitung. Burri, che lavora a Köniz vicino a Berna, sostiene l'iniziativa per vietare i fuochi d'artificio, in votazione il prossimo 29 novembre.