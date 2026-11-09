Finisce in una gola e rischia l'ipotermia: bimbo di sei anni salvato dalla Rega

La pioggia ha reso più complesse le operazioni di soccorso. Per evitare di abbagliare le forze di intervento al suolo per riverbero a causa della nebbia, l'equipaggio dell'elicottero che ha recuperato il fanciullo, giunto da una base bernese, ha dovuto ridurre l'intensità dei fari, scrive la Rega in un comunicato odierno.

Dopo aver prestato le prime cure sul terreno, la dottoressa del servizio di emergenza della Rega, con l'aiuto degli agenti della polizia cantonale bernese giunti sul posto a piedi, ha trasportato il bimbo in una radura nel bosco situata a circa venti metri di distanza, adatta al recupero. Il verricello ha sollevato il bambino portandolo a bordo, dopodiché l'equipaggio ha trasportato il paziente in ospedale.