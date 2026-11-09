Finisce in una gola e rischia l'ipotermia: bimbo di sei anni salvato dalla Rega
L'intervento notturno, reso difficile dalla pioggia e dalla nebbia, si è concluso con il recupero del piccolo tramite verricello e il successivo trasporto in ospedale.
NEUVEVILLE - La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega), con un'operazione complessa con un verricello, ieri sera ha tratto in salvo un bambino di sei anni in stato di ipotermia finito in un terreno impervio in una gola in territorio di La Neuveville.
L'incidente è avvenuto nella Combe du Pilouvi, un vallone con ripidi versanti che segna il confine tra i Cantoni di Berna e Neuchâtel a nord del lago di Bienne.
La pioggia ha reso più complesse le operazioni di soccorso. Per evitare di abbagliare le forze di intervento al suolo per riverbero a causa della nebbia, l'equipaggio dell'elicottero che ha recuperato il fanciullo, giunto da una base bernese, ha dovuto ridurre l'intensità dei fari, scrive la Rega in un comunicato odierno.
Dopo aver prestato le prime cure sul terreno, la dottoressa del servizio di emergenza della Rega, con l'aiuto degli agenti della polizia cantonale bernese giunti sul posto a piedi, ha trasportato il bimbo in una radura nel bosco situata a circa venti metri di distanza, adatta al recupero. Il verricello ha sollevato il bambino portandolo a bordo, dopodiché l'equipaggio ha trasportato il paziente in ospedale.
Stando alla nota, questo tipo di interventi notturni rappresenta circa un quarto di tutti i voli di elicottero della Rega. L'equipaggio in queste circostanze utilizza dispositivi di visione notturna.
La Rega non fornisce informazione alcuna sulla dinamica di quanto accaduto al bambino. Fino al primo pomeriggio di oggi, la polizia cantonale bernese non ha attivamente comunicato sull'incidente.