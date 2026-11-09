F/A-18 svizzeri volano nella notte inglese

La Svizzera partecipa a questo programma di formazione dal 2019. Un accordo quinquennale tra Berna e Londra, rinnovato nel 2026, costituisce la base di questa cooperazione.

A causa delle condizioni geografiche, dello spazio aereo limitato e di altre condizioni quadro operative, le possibilità di allenarsi al volo notturno e a bassa quota in Svizzera sono limitate. I piloti svizzeri di aerei da combattimento assolvono quindi nella Confederazione soltanto circa la metà delle ore di volo notturno effettuate dai colleghi degli Stati confinanti. Gli allenamenti all'estero sono quindi essenziali per esercitare le capacità necessarie in condizioni realistiche e per garantire la prontezza all'impiego anche in condizioni impegnative, viene ancora precisato.