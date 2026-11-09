F/A-18 svizzeri volano nella notte inglese
I piloti elvetici perfezionano le tecniche notturne grazie a un accordo di cooperazione con la Royal Air Force.
I piloti elvetici perfezionano le tecniche notturne grazie a un accordo di cooperazione con la Royal Air Force.
BERNA - Da oggi, piloti delle Forze aeree svizzere si addestrano per quasi un mese al volo notturno e a bassa quota a Leeming (Regno Unito). Beneficiano di condizioni difficili da trovare in Svizzera, come ampie aree di volo vicino al mare e regioni scarsamente popolate.
I piloti degli F/A-18, che saranno accompagnati da membri della Royal Air Force, approfondiranno le loro capacità nel servizio di polizia aerea notturno e nella difesa aerea nell'oscurità, si legge in una nota odierna del Dipartimento della difesa (DDPS). La base aerea di Leeming, situata nella contea del North Yorkshire nel nord dell'Inghilterra, offre le condizioni ideali in tal senso.
La Svizzera partecipa a questo programma di formazione dal 2019. Un accordo quinquennale tra Berna e Londra, rinnovato nel 2026, costituisce la base di questa cooperazione.
A causa delle condizioni geografiche, dello spazio aereo limitato e di altre condizioni quadro operative, le possibilità di allenarsi al volo notturno e a bassa quota in Svizzera sono limitate. I piloti svizzeri di aerei da combattimento assolvono quindi nella Confederazione soltanto circa la metà delle ore di volo notturno effettuate dai colleghi degli Stati confinanti. Gli allenamenti all'estero sono quindi essenziali per esercitare le capacità necessarie in condizioni realistiche e per garantire la prontezza all'impiego anche in condizioni impegnative, viene ancora precisato.