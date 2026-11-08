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Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Louis Lurvink può essere uno sconosciuto in Svizzera. Ma in Repubblica Ceca l’ex giocatore del FCB sta vivendo un momento di svolta.
Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
IMAGO / CTK Photo
di 20min.ch | Pascal Ruckstuhl
Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
Louis Lurvink può essere uno sconosciuto in Svizzera. Ma in Repubblica Ceca l’ex giocatore del FCB sta vivendo un momento di svolta.
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BASILEA - Cinquecento franchi al mese possono fare la differenza tra abbandonare il calcio e costruirsi una carriera da professionista. Lo sa bene Louis Lurvink, difensore svizzero di 24 anni, che nell'inverno del 2024 si trovava davanti a una scelta decisiva. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, stava negoziando senza procuratore il rinnovo del contratto con lo Sciaffusa, in Challenge League. La prima proposta economica non era sufficiente per vivere. Alla fine, però, il club accettò di migliorare l'offerta. Una decisione che ha cambiato il suo futuro.

«Se avessi ricevuto 500 franchi in meno, probabilmente sarei andato a studiare e avrei cercato un'altra carriera professionale», racconta il giocatore a 20 Minuten. Grazie a quell'aumento, Lurvink decise di continuare a giocare. Le buone prestazioni con lo Sciaffusa attirarono l'attenzione del Pardubice, club della massima divisione ceca, che lo aveva individuato attraverso un sistema di scouting basato sui dati. «All'inizio ero titubante, perché da giovane svizzero non segui necessariamente i campionati dell'Est», ammette il difensore.

«Il campionato ceco è migliore di quello svizzero»

I dubbi iniziali sono presto svaniti. Lurvink ha scoperto un Paese in cui si trova bene e un campionato competitivo, sempre più seguito dagli osservatori internazionali. Nella classifica quinquennale UEFA, la Repubblica Ceca occupa infatti l'11esimo posto, davanti alla Svizzera, 16esima. «Qui il calcio è molto fisico e combattuto. Assomiglia alla Premier League, anche se a un livello decisamente inferiore», racconta sorridendo. Grazie alla sua velocità e alla forza nei contrasti, il basilese si è affermato tra i difensori più efficaci del torneo, distinguendosi anche per una sorprendente capacità realizzativa.

Le sue prestazioni hanno convinto il Sigma Olomouc a investire quasi tre milioni di franchi per acquistarlo nell'inverno del 2026. Il club, sostenuto da un facoltoso investitore e impegnato anche nelle competizioni europee, rappresentava un importante passo avanti nella sua carriera. Il trasferimento, tuttavia, è arrivato troppo tardi per consentirgli di disputare la Conference League. «Ho firmato nell'ultimo giorno di mercato alle 23.50. Non c'era più tempo per registrarmi», spiega. All'Olomouc è diventato rapidamente un titolare fisso, mettendo a segno cinque reti in 23 presenze. «Adesso però non segno da otto partite», osserva con ironia.

Top-5 campionato: «Sono fiducioso che ce la farò»

La crescita del 24enne non è passata inosservata. Diversi club europei e alcune società della Major League Soccer (MLS) hanno già manifestato interesse nei suoi confronti. Lurvink, però, non ha fretta di cambiare squadra. «Per la MLS sono ancora troppo giovane», afferma. «Qui sono felice, sia sportivamente sia nella vita privata con la mia compagna. Olomouc è una cittadina piacevole, con ottimi ristoranti».

Un eventuale ritorno in Svizzera non è escluso, ma per il momento le sue ambizioni guardano altrove. Il fatto di non essersi mai affermato in Super League e di essere ancora poco conosciuto nel suo Paese non sembra preoccuparlo. Dopo aver rischiato di lasciare il calcio per una questione di stipendio, Lurvink punta ora a uno dei cinque principali campionati europei. «Sono fiducioso che prima o poi riuscirò ad arrivarci», assicura.

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