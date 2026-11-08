Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

La crescita del 24enne non è passata inosservata. Diversi club europei e alcune società della Major League Soccer (MLS) hanno già manifestato interesse nei suoi confronti. Lurvink, però, non ha fretta di cambiare squadra. «Per la MLS sono ancora troppo giovane», afferma. «Qui sono felice, sia sportivamente sia nella vita privata con la mia compagna. Olomouc è una cittadina piacevole, con ottimi ristoranti».