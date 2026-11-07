Alcaraz-Shelton la finale a Parigi

Il 23enne, sette volte vincitore di tornei del Grande Slam, affronterà domenica l’americano Ben Shelton, numero 4 al mondo, due mesi dopo il loro fantastico quarto di finale agli US Open in cinque set che si era concluso a notte fonda, e che Shelton aveva vinto. Grazie all’ottava vittoria consecutiva in indoor, dopo il titolo a Vienna (ATP 500), "scoprirà" dunque per la prima volta l'ultimo atto del torneo francese.

Sabato è arrivato fiducioso sul Centrale al momento di sfidare Casper Ruud, con sei vittorie in sette confronti diretti, tra cui una in questa stagione al Masters 1000 di Indian Wells.