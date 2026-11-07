Alcaraz-Shelton la finale a Parigi
Lo spagnolo non ha tremato contro Casper Ruud sabato e ritroverà il suo "carnefice americano" degli US Open.
PARIGI - Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 al mondo, si è qualificato sabato per la sua prima finale al Masters 1'000 di Parigi dopo la vittoria per 6-4, 6-4 contro il norvegese Casper Ruud (Atp 23).
Il 23enne, sette volte vincitore di tornei del Grande Slam, affronterà domenica l’americano Ben Shelton, numero 4 al mondo, due mesi dopo il loro fantastico quarto di finale agli US Open in cinque set che si era concluso a notte fonda, e che Shelton aveva vinto. Grazie all’ottava vittoria consecutiva in indoor, dopo il titolo a Vienna (ATP 500), "scoprirà" dunque per la prima volta l'ultimo atto del torneo francese.
Sabato è arrivato fiducioso sul Centrale al momento di sfidare Casper Ruud, con sei vittorie in sette confronti diretti, tra cui una in questa stagione al Masters 1000 di Indian Wells.