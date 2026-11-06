Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

CHIASSO - Favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, migliorare i collegamenti tra trasporto pubblico e mobilità ciclabile e individuare soluzioni per rendere più sostenibili gli spostamenti quotidiani tra Ticino e Italia. Sono gli obiettivi del progetto transfrontaliero SMILE, i cui primi risultati saranno presentati martedì 10 novembre a Chiasso, durante un convegno organizzato nell'ambito del programma Interreg Italia-Svizzera.