Anche la GISO replica all'UDC: «I vostri risparmi rischiano di ricadere sulle famiglie»

La valutazione dovrebbe inoltre quantificare gli eventuali oneri trasferiti ai Comuni, agli utenti e alle famiglie. Il Governo sarebbe chiamato anche a illustrare le alternative prese in considerazione e a prevedere verifiche successive, con la possibilità di introdurre correttivi qualora emergessero conseguenze problematiche. L'intento, spiega la GISO, è fare in modo che le decisioni di risparmio non vengano giudicate esclusivamente in base alla riduzione della spesa cantonale, ma tengano conto anche degli effetti economici e sociali sulla popolazione.