GRANCIA
Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
Stabile evacuato questo pomeriggio attorno alle 17:45
Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
Foto lettore Tio.ch
Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
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Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
Stabile evacuato questo pomeriggio attorno alle 17:45
Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
Stabile evacuato questo pomeriggio attorno alle 17:45
GRANCIA - Un allarme antincendio è scattato questo pomeriggio, attorno alle 17.45, al Parco commerciale Grancia, facendo evacuare tutti i presenti. Stando a nostre informazioni, del fumo si sarebbe sprigionato da una scala mobile che porta al piano superiore.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che stanno verificando l'origine del principio d'incendio.
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