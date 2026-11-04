LUGANO
Incidente sull'A2, code già da Manno
Traffico rallentato e intervento dei soccorsi nella zona della galleria di Collina d'Oro.
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Incidente sull'A2, code già da Manno
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Incidente sull'A2, code già da Manno
Traffico rallentato e intervento dei soccorsi nella zona della galleria di Collina d'Oro.
Incidente sull'A2, code già da Manno
Traffico rallentato e intervento dei soccorsi nella zona della galleria di Collina d'Oro.
LUGANO - Serata complicata sull'autostrada A2, in direzione Sud, a causa di un incidente avvenuto nella zona della galleria di Collina d'Oro. Secondo quanto riferisce il TCS, al momento risulta chiusa la corsia di sorpasso, con code che si estendono già fino a Manno.
Stando a una segnalazione giunta in redazione, sono coinvolte due auto, una targata Berna e una immatricolata in Ticino. Sul posto sono presenti la Polizia cantonale per i rilievi di rito e un'ambulanza.
Al momento non sono note né la dinamica dell'incidente né l'eventuale presenza di feriti.
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