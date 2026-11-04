Turismo sostenibile lungo il Ticino

Uno sguardo oltreconfine è arrivato anche dall'Austria, grazie all'intervento di Christian Weinberger, responsabile dello sviluppo regionale presso Ecoplus e consulente EuroVelo Austria. Forte di oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo del Danube Cycle Path, Weinberger ha presentato il modello di percorsi e servizi turistici realizzato lungo il Danubio, offrendo possibili spunti per il territorio del Ticino.

Le criticità: biciclette sui battelli e percorsi da migliorare

Il confronto tra i partecipanti ha permesso di individuare alcune difficoltà concrete che ostacolano una fruizione più sostenibile del territorio.