«Non riempite la vasca»: a Bignasco parte la raccolta firme

BIGNASCO - Una petizione per fermare il riempimento della vasca dell'ex piscina di Bignasco e impedire, almeno per il momento, lo smantellamento della struttura. È l'iniziativa lanciata da alcuni cittadini e rivolta al Municipio di Cevio, con Remy Dalessi quale promotore e persona di riferimento. I formulari per la raccolta delle firme saranno inviati a tutte le famiglie di Cavergno, Bignasco e Cevio giovedì 5 novembre.