Funivie svizzere: estate positiva, ma il Ticino stagna

La SBS osserva inoltre come i risultati differiscano pure a seconda della dimensione e della quota degli impianti. Ad approfittare sono stati quelli con un ricavo dai trasporti fino a 2 milioni di franchi (+13%) e quelli oltre i 10 milioni di franchi (+10%), mentre la fascia intermedia è rimasta praticamente invariata (+0,5%). È stata una stagione particolarmente positiva anche per le attività di media altitudine - tra i 1000 e i 2000 metri sopra il livello del mare - che si sono migliorate del 12%.