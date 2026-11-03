La Svizzera italiana si rilassa con la tv accesa

«Che si tratti di coppie, famiglie o single, le idee su quanto debba essere ordinata una casa spesso divergono», commenta Janie Bisset, CEO e CSO di IKEA Svizzera.

Rientri, uscite e rituali

Lo studio si concentra sulle abitudini legate all'uscire e al rientrare in casa. Varcata la porta, il 92% si toglie per prima cosa le scarpe, poco più della metà - soprattutto chi vive in città - si lava subito le mani e circa una persona su due indossa abiti più comodi: non tanto per motivi igienici, secondo il rapporto, quanto per lasciarsi alle spalle la giornata. Il vero confine è il letto: un quarto dei giovani tra i 18 e i 35 anni ci si sdraia regolarmente con i vestiti indossati per uscire, ma per il 56% degli intervistati è un tabù assoluto. Solo una persona su due, invece, chiude a chiave la porta appena rientrata.