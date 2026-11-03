La galleria di Maroggia si accende a LED: investiti 2 milioni
L’intervento ha riguardato il completo rinnovo del sistema di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’impianto e garantire un’infrastruttura più moderna e sicura.
L’intervento ha riguardato il completo rinnovo del sistema di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’impianto e garantire un’infrastruttura più moderna e sicura.
MAROGGIA - Si sono conclusi in questi giorni i lavori di rinnovo degli impianti di illuminazione e segnaletica della galleria di Maroggia, che hanno portato alla sostituzione dei vecchi impianti con soluzioni basate sulla tecnologia LED, più efficiente e in grado di ridurre i consumi di energia elettrica, garantendo al contempo una migliore visibilità.
L’intervento ha riguardato il completo rinnovo del sistema di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’impianto e garantire un’infrastruttura più moderna e sicura. È poi stata sostituita anche la segnaletica con nuovi segnali a tecnologia LED, che garantiscono una maggiore visibilità per l’utenza oltre a consumi ridotti. I lavori si sono svolti da settembre a ottobre, principalmente di notte, così da limitare l’impatto sul traffico.
L’investimento ha raggiunto circa i 2 milioni di franchi. Il costo complessivo comprende non solo la componente principale dell’intervento, ovvero il rinnovo dell’illuminazione e della segnaletica, ma anche le attività complementari necessarie alla realizzazione dell’opera, tra cui la progettazione, il sistema di gestione, i controlli elettrici, gli impianti in bassa tensione e altre prestazioni tecniche.
La conclusione dei lavori rappresenta un ulteriore passo nell’ammodernamento delle infrastrutture, con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla sicurezza e alla sostenibilità nella gestione degli impianti.
Considerando anche la galleria di Gentilino, dove di pure di recente è stata sostituita l’illuminazione, il risparmio energetico annuale equivale al consumo di 47 economie domestiche.