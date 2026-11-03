La galleria di Maroggia si accende a LED: investiti 2 milioni

L’intervento ha riguardato il completo rinnovo del sistema di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’impianto e garantire un’infrastruttura più moderna e sicura. È poi stata sostituita anche la segnaletica con nuovi segnali a tecnologia LED, che garantiscono una maggiore visibilità per l’utenza oltre a consumi ridotti. I lavori si sono svolti da settembre a ottobre, principalmente di notte, così da limitare l’impatto sul traffico.