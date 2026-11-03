In dogana con 5'400 carte Pokémon e One Piece: un tesoro da 11mila euro

Il proprietario, un cittadino pakistano residente nella Bergamasca, ha dichiarato che la merce aveva un valore commerciale di poco superiore ai 500 euro. Una stima ben lontana da quella effettuata dai finanzieri, che, dopo aver esaminato lo stato di conservazione delle carte e consultato alcuni siti specializzati, hanno quantificato il valore complessivo in quasi 11.000 euro.

A fare la differenza è stata soprattutto la qualità dei pezzi: alcune carte erano ancora sigillate nella confezione originale, altre appartenevano a versioni pregiate, già sottoposte a valutazione e certificate con il massimo punteggio.