In dogana con 5'400 carte Pokémon e One Piece: un tesoro da 11mila euro
Un cittadino pakistano residente nella Bergamasca è stato fermato al valico di Uggiate con Ronago. Le carte, non dichiarate in dogana, erano nascoste sui sedili posteriori dell'auto.
Un cittadino pakistano residente nella Bergamasca è stato fermato al valico di Uggiate con Ronago. Le carte, non dichiarate in dogana, erano nascoste sui sedili posteriori dell'auto.
UGGIATE CON RONAGO - Un carico decisamente prezioso, nascosto tra i sedili posteriori di un'auto in arrivo dalla Svizzera. A bordo c'erano 5'402 carte da collezione Pokémon e One Piece, per un valore stimato di quasi 11mila euro. A intercettarle sono stati i finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, nei pressi del valico di Uggiate con Ronago.
Durante i controlli sulle merci in transito lungo il confine, i militari hanno fermato un'autovettura proveniente dalla Svizzera. A insospettirli sono stati alcuni scatoloni accatastati alla rinfusa sui sedili posteriori. Una prima verifica ha permesso di scoprire il contenuto, un vero e proprio “tesoro” per il mondo dei collezionisti.
Il proprietario, un cittadino pakistano residente nella Bergamasca, ha dichiarato che la merce aveva un valore commerciale di poco superiore ai 500 euro. Una stima ben lontana da quella effettuata dai finanzieri, che, dopo aver esaminato lo stato di conservazione delle carte e consultato alcuni siti specializzati, hanno quantificato il valore complessivo in quasi 11.000 euro.
A fare la differenza è stata soprattutto la qualità dei pezzi: alcune carte erano ancora sigillate nella confezione originale, altre appartenevano a versioni pregiate, già sottoposte a valutazione e certificate con il massimo punteggio.
La merce non era stata dichiarata in dogana e non erano quindi stati pagati i relativi diritti di confine, tra dazi e Iva. Le 5.402 carte sono state pertanto sequestrate in via amministrativa.