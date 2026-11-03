Il Municipio celebra i 18enni di Riviera

Nel suo saluto il sindaco Cristiano Triulzi ha sottolineato come il raggiungimento dei diciotto anni rappresenti una tappa importante, che apre le porte a nuove opportunità e responsabilità. Ha incoraggiato i giovani a coltivare le proprie passioni, a perseguire i propri sogni e ad affrontare il futuro con entusiasmo e fiducia, ricordando inoltre l'importanza del loro contributo alla vita della comunità: le idee e le proposte dei giovani, ha rilevato, sono preziose per il Comune, da qui l'invito a partecipare attivamente alla vita pubblica.

Ospite della serata è stato Davide Mottis, eletto nel corso del 2026 alla presidenza dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Nel suo intervento ha condiviso con i presenti alcune riflessioni legate al passaggio alla maggiore età, soffermandosi sulle opportunità che si aprono in questa nuova fase della vita e sull'importanza di guardare avanti con entusiasmo, coltivando i propri sogni e le proprie aspirazioni.