Il Municipio celebra i 18enni di Riviera
Serata di festa e riflessione tra giovani, istituzioni e imprenditoria locale nella sede della O.B. SA.
RIVIERA - Il Municipio di Riviera ha incontrato i giovani residenti che nel corso del 2026 hanno compiuto, o stanno per compiere, diciotto anni. L'appuntamento ufficiale si è tenuto nella serata di giovedì 8 ottobre 2026 presso la sede della ditta O.B. SA a Osogna, realtà imprenditoriale del territorio che proprio in quei giorni ha festeggiato il ventesimo anniversario dalla fondazione.
Ad accogliere le autorità comunali e i neo-maggiorenni è stato il titolare dell'azienda, Omar Bernasconi, che ha aperto la serata presentando la realtà aziendale e raccontando alcuni aspetti del proprio percorso imprenditoriale.
Nel suo saluto il sindaco Cristiano Triulzi ha sottolineato come il raggiungimento dei diciotto anni rappresenti una tappa importante, che apre le porte a nuove opportunità e responsabilità. Ha incoraggiato i giovani a coltivare le proprie passioni, a perseguire i propri sogni e ad affrontare il futuro con entusiasmo e fiducia, ricordando inoltre l'importanza del loro contributo alla vita della comunità: le idee e le proposte dei giovani, ha rilevato, sono preziose per il Comune, da qui l'invito a partecipare attivamente alla vita pubblica.
Ospite della serata è stato Davide Mottis, eletto nel corso del 2026 alla presidenza dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Nel suo intervento ha condiviso con i presenti alcune riflessioni legate al passaggio alla maggiore età, soffermandosi sulle opportunità che si aprono in questa nuova fase della vita e sull'importanza di guardare avanti con entusiasmo, coltivando i propri sogni e le proprie aspirazioni.
Al termine degli interventi, il sindaco e il presidente dei biancoblù hanno consegnato ai giovani un biglietto per assistere a una partita dell'Ambrì Piotta, omaggio per il raggiungimento della maggiore età.
La serata è poi proseguita con una visita guidata alla struttura della O.B. SA, durante la quale i partecipanti hanno potuto conoscere più da vicino l'azienda, la sua attività e il percorso che l'ha portata al traguardo dei vent'anni. L'appuntamento si è concluso con un momento conviviale.
Con questa iniziativa, spiega il Municipio, si rinnova la volontà di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e alle realtà del territorio, favorendo occasioni di incontro e conoscenza: un momento che, oltre a celebrare il passaggio alla maggiore età, intende rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e incoraggiare i giovani a guardare al proprio futuro con fiducia.