«Una critica del tutto insensata»

Le reazioni della politica non si erano fatte attendere. Oltre al PLR, che aveva espresso la propria indignazione sostenendo che «la sicurezza non si garantisce con una polizia intimidita», era intervenuta anche la Lega con un'interrogazione parlamentare. Critiche erano arrivate pure dalla sezione di Lugano della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP), secondo cui «il pericolo più grave è scoraggiare gli agenti».

Insomma, un fuoco incrociato che ha lasciato però spazio anche ad alcuni smarcamenti. Sempre su LaRegione, Alex Farinelli ha preso le distanze dalla posizione del suo partito: «Si è sbagliato bersaglio: non va criticato il magistrato che nell’esercizio delle sue funzioni prende determinate decisioni secondo scienza e coscienza. Non dico che un procuratore non commetta errori, ma lo stabiliscono le autorità giudiziarie superiori in caso di ricorso. Semmai vanno criticate legislazioni e giurisprudenza vigenti che stanno rendendo oggettivamente difficile il lavoro degli agenti di polizia soprattutto durante le operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico».