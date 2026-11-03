Dalle valigie ai camion, la caccia al carico sospetto

Ecco come funziona

«Faccio un esempio», spiega ai microfoni di Tio.ch il capogruppo UDSC Roberto Messina. «Pensiamo a un pullman turistico: anziché controllare tutte le valigie, aprendole e cercando merce proibita al loro interno, è possibile intervenire in modo più mirato e rapido sia nel traffico commerciale che in quello turistico». Negli anni è cambiato anche l’approccio ai controlli. Oggi si procede a 360 gradi, mettendo a frutto le diverse competenze specialistiche dell’Ufficio. Le verifiche partono sempre da un controllo di natura doganale, dopodiché si effettuano accertamenti di sicurezza sulla persona: si consultano le banche dati e si verifica l’autenticità dei documenti, per escludere che siano falsi o rubati. Se necessario, si ricorre alle unità cinofile e si approfondiscono le ispezioni del veicolo, delle sue strutture e della merce trasportata.