La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»

Un momento carico di significato per tutta la valle, che ritrova un collegamento fondamentale. Non solo un'infrastruttura, ma anche un simbolo concreto della ricostruzione e della voglia di ripartire dopo la catastrofe. Un significato sottolineato anche dal consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi, che nel suo discorso ha voluto innanzitutto ricordare le vittime dell'alluvione: «Oggi è un giorno di festa, ma il mio primo pensiero – o nostro, penso di poter parlare per tutti – va alle otto vittime di quella tragedia e alle loro famiglie, a chi ha visto distrutta la propria casa, a chi si è trovato davanti il lavoro di una vita spazzato via». E ha aggiunto: «Nessuna opera, per quanto importante, può cancellare il dolore».