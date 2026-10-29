Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta

Ma chi si nasconde dietro al misterioso regalo? Per ora nessuno si è fatto avanti, anche se la padrona ha un sospetto. «Una volta un giovane mi ha raccontato che, quando ha avuto una brutta giornata, viene accolto da Cleo, ed è il momento più bello della sua giornata». Kleopatra si chiede se possa essere stato proprio lui a costruire il rifugio.

Nel frattempo, Cleo è sbarcata anche su Instagram, dove la padrona condivide regolarmente aggiornamenti sulla sua gatta. E c'è una buona notizia anche per chi si chiedeva se la micia apprezzasse davvero il regalo: quando piove o tira un forte vento, Cleo entra nella casetta per ripararsi. Il misterioso benefattore, insomma, ha fatto centro.