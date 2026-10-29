Zurigo dice sì al diritto di pagare in contanti

La mozione, presentata dalla Lista Alternativa (AL), chiede al Municipio di valutare come garantire anche in futuro l'accettazione del denaro contante nelle istituzioni, nei servizi e nelle strutture comunali, individuando gli eventuali adeguamenti tecnici e organizzativi necessari. Durante il dibattito, Tanja Maag (AL) ha ricordato che esistono ancora valide ragioni per rinunciare a carte e smartphone, sia per motivi tecnici sia per proteggere la propria sfera privata dal cosiddetto «capitalismo della sorveglianza».

Yves Henz (Verdi) ha richiamato l'esempio del mercatino di Natale, invitando i colleghi a immaginare un nonno che, accompagnato dal nipote, non riesce ad acquistare un regalo nonostante abbia in tasca una banconota da 20 franchi. Il consigliere ha inoltre sottolineato che il contante può essere vantaggioso anche per i commercianti, che con i pagamenti elettronici devono sostenere delle commissioni.