«Io che ho vissuto il buio»

Sei nota per la Street Art, lavoro che condividi con tua sorella Chiara (Kler), e per tante altre forme artistiche. Ora ti lanci anche nell’abbigliamento. Dietro a questo progetto c’è tanta sofferenza.

«È così. Per anni mi sono infilata in dinamiche relazionali che mi portavano ad accettare situazioni e persone con sfumature narcisistiche. Il desiderio di essere amata e accettata mi aveva portata ad allontanarmi da me stessa. Fino quasi a non riconoscermi più. Avevo perso i miei confini e avevo imparato a mettere continuamente me stessa dopo gli altri».

Lightwarrior ha come motto “Indossa la luce, ricorda chi sei”.

«Sono parole simbolo di resilienza. Il mio è stato un processo lungo, fatto di strati da togliere e di dolore da attraversare. Ho dovuto imparare a guardare le mie ombre senza averne paura, a lasciare andare ciò che non mi faceva bene e, soprattutto, a perdonare me stessa per non essermi protetta, per avere permesso che certi schemi si ripetessero e che certe persone oltrepassassero i miei confini».