LOCARNO
Solduno, un'auto prende fuoco in strada
Il rogo esploso, per motivi ancora da chiarire, questo primo pomeriggio in Via Varenna. Sul posto i pompieri che hanno rapidamente estinto le fiamme. Strascichi sul traffico.
Solduno, un'auto prende fuoco in strada
screenshot video lettore tio.ch
Solduno, un'auto prende fuoco in strada
Il rogo esploso, per motivi ancora da chiarire, questo primo pomeriggio in Via Varenna. Sul posto i pompieri che hanno rapidamente estinto le fiamme. Strascichi sul traffico.
SOLDUNO - Qualche attimo di paura, poi disagi al traffico e importanti strascichi sulla viabilità. La causa è un'autovettura che ha preso fuoco questo primo pomeriggio, nei pressi di Via Varenna a Solduno.
La conferma arriva anche dall'infotraffico del TCS che riporta la chiusura al traffico di Via Bartolomeo Varenna, tra Via Passetto e Via Vincenzo d'Aberti.
Non è chiara la dinamica all'origine del rogo, né se vi siano - o meno - dei feriti.
Come confermato dalle immagini giunte in redazione, i Pompieri avrebbero già domato le fiamme.
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