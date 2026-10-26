Furti con scasso: «Se siete in vacanza, non scrivetelo sui social». Ecco i consigli della polizia

L'obiettivo è semplice: aiutare la popolazione a riconoscere i rischi, proteggere meglio le proprie abitazioni e, soprattutto, segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.

A confermare i rischi legati alla stagione fredda sono anche i dati di AXA: tra ottobre e marzo si registra il 45% di furti con scasso in più rispetto al semestre estivo. Dicembre è il mese più critico, con picchi il 24 e il 31, quando le effrazioni risultano più che doppie rispetto agli altri giorni dell'anno. A livello svizzero, nel 2025 l'assicuratore ha registrato un aumento dei casi del 4% rispetto al 2024, con risarcimenti superiori ai 22 milioni di franchi. Ogni furto è costato in media oltre 7'000 franchi.