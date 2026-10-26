Una vera piaga: polizia tartassata dai coatti

Il dato sembra in aumento. È così?

«Fino al 2022 veniva usato un altro sistema di calcolo e quindi non possiamo fare paragoni. Ma sappiamo che nel 2023 abbiamo ricevuto 265 richieste di intervento, nel 2024 le richieste sono state 250. E nei primi nove mesi nel 2026 sono state 261».

Perché viene chiamata la polizia?

«Perché garantiamo la sicurezza operativa sia sul luogo dell’avvenimento sia presso la struttura ospedaliera; eventualmente anche prestando collaborazione per gli spostamenti presso le strutture designate. La collaborazione della polizia è in particolare richiesta quando il paziente può mettere in pericolo la propria integrità fisica o la propria vita o quelle altrui. Noi dobbiamo assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per consentire al personale sanitario di svolgere il proprio compito».