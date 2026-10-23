Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
Dinamica singolare, per un ancor più bizzarro incidente avvenuto nella serata di giovedì a Sursee (LU). Ferito solamente il padre del giovane, che è stato ospedalizzato via ambulanza.
Dinamica singolare, per un ancor più bizzarro incidente avvenuto nella serata di giovedì a Sursee (LU). Ferito solamente il padre del giovane, che è stato ospedalizzato via ambulanza.
SURSEE (LU) - Giovedì sera, nel centro storico di Sursee, i passanti si sono trovati davanti a una scena insolita: un’Audi incastrata nella vetrina distrutta di una panetteria.
Le immagini inviate da un lettore a 20 Minuten mostrano il veicolo che, procedendo in retromarcia, ha sfondato la vetrina del negozio, terminando lì la sua corsa.
Il lettore racconta di avere un familiare che lavora nella panetteria: «Nel negozio nessuno è rimasto ferito», spiega. Il familiare è però sotto shock. «Stavano proprio per chiudere.»
La Polizia lucernese ha confermato l'incidente a 20 Minuten e, venerdì mattina, ha fornito ulteriori dettagli, svelando una dinamica quantomeno singolare.
A causare l'incidente sarebbe stato un 15enne, salito al volante su indicazione del padre. Quest'ultimo non riusciva infatti ad accedere alla vettura perché un furgone parcheggiato troppo vicino ne bloccava la portiera.
Durante la manovra in retromarcia, il ragazzo avrebbe confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore. L'auto sarebbe così scattata all'indietro, sfondando la vetrina della panetteria.
Il padre è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai soccorritori. Nessuno, invece, si è fatto male all'interno del negozio.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!