Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

Il lettore racconta di avere un familiare che lavora nella panetteria: «Nel negozio nessuno è rimasto ferito», spiega. Il familiare è però sotto shock. «Stavano proprio per chiudere.»

La Polizia lucernese ha confermato l'incidente a 20 Minuten e, venerdì mattina, ha fornito ulteriori dettagli, svelando una dinamica quantomeno singolare.