I ladri colpiscono più spesso e portano via di più. E con il cambio dell'ora...
Furti in aumento in Svizzera. E sta per iniziare quello che per loro è il periodo più favorevole dell'anno.
ZURIGO - I furti con scasso aumentano in Svizzera e i ladri provocano danni sempre più ingenti. Nel 2025 AXA ha registrato un incremento del 4% delle effrazioni rispetto all'anno precedente, mentre gli indennizzi versati sono cresciuti del 9%, superando i 22 milioni di franchi. Rispetto al 2022, l'onere complessivo dei sinistri è aumentato addirittura del 60%. E con il ritorno dell'ora solare, previsto nel fine settimana, si apre il periodo dell'anno più favorevole ai malintenzionati.
Con il buio arriva l'alta stagione dei ladri
Le giornate infatti si accorciano e i furti nelle abitazioni diventano più frequenti. Secondo i dati di AXA, tra ottobre e marzo si registra il 45% di furti con scasso in più rispetto al semestre estivo.
Il mese più critico è dicembre, seguito da novembre. Due date, in particolare, spiccano nelle statistiche: il 24 e il 31 dicembre, quando le effrazioni sono più del doppio rispetto agli altri giorni dell'anno.
«Durante le festività, quando molti si trovano in vacanza o in visita presso parenti, i ladri hanno via libera», spiega Stefan Müller, responsabile Sinistri Assicurazioni cose presso AXA.
Il periodo relativamente più tranquillo è invece quello compreso tra aprile e giugno, quando l'incidenza dei furti risulta sensibilmente inferiore.
Ginevra è il Cantone più colpito
Il rischio di ritrovarsi i ladri in casa cambia notevolmente anche a seconda della regione in cui si vive. Le statistiche di AXA relative al periodo 2019-2025 mostrano differenze importanti tra i Cantoni.
La situazione più critica si registra a Ginevra, dove ogni anno si contano mediamente 8,4 furti con scasso ogni 1000 economie domestiche assicurate. Un valore superiore al doppio della media nazionale, che si attesta a 3,3 casi.
Un'incidenza superiore alla media si osserva anche nei Cantoni Vaud, Basilea Città, Basilea Campagna, Giura, Soletta e Neuchâtel.
All'estremo opposto figurano alcune regioni della Svizzera centrale e sudorientale. Nei Cantoni Uri e Grigioni, tra il 2019 e il 2025, AXA ha registrato mediamente appena un furto con scasso all'anno ogni 1000 economie domestiche. A Glarona il valore sale leggermente, raggiungendo 1,2 casi.
In Ticino
Il Ticino mette a referto un dato di 1,8 casi ogni 1000 economie domestiche, posizionandosi dunque nella parte bassa della classifica. I dati di AXA sono in linea con quelli comunicati a suo tempo dalla Polizia Cantonale che, in generale, nel 2025 ha registrato una diminuzione di furti in Ticino del 5,9%, scendendo a 5’250 casi. In calo anche i furti con scasso (-20%). In controtendenza i furti di e-bike, saliti del 39% a quota 609. Il numero complessivo dei furti resta tuttavia superiore ai livelli precedenti al 2023.
Oltre 22 milioni di franchi di danni
Il fenomeno non riguarda soltanto la distribuzione geografica o stagionale delle effrazioni. I dati dell'assicuratore indicano infatti una crescita costante del numero di furti con scasso in rapporto alle economie domestiche assicurate.
Dal 2020 AXA registra un aumento di anno in anno. Nel 2025 i casi sono cresciuti del 4% rispetto al 2024 e del 15% rispetto al 2022.
Le ragioni di questa evoluzione non sono però chiare. «I dati a nostra disposizione non rivelano perché i furti con scasso siano aumentati», precisa Müller.
Ancora più marcata è la crescita dei costi. Nel 2025 la compagnia d'assicurazioni ha versato oltre 22 milioni di franchi per risarcire i danni provocati dalle effrazioni: il 9% in più rispetto all'anno precedente e il 60% in più rispetto a tre anni prima.
Questo significa che non soltanto i ladri entrano più frequentemente nelle abitazioni, ma che ogni singolo episodio comporta mediamente perdite economiche maggiori.
Ogni furto costa in media più di 7000 franchi
Nel 2025 il costo medio di un furto con scasso ha superato i 7000 franchi, raggiungendo un livello mai registrato prima. Si tratta di un aumento del 30% rispetto al 2022.
Secondo AXA, dietro questa crescita potrebbero esserci diversi fattori.
«Primo, molte persone possiedono oggetti di valore sempre più costosi come smartphone, laptop o biciclette elettriche. In secondo luogo, a causa dei prezzi più elevati, oggi la stessa cosa è più cara di prima. E infine osserviamo un numero nettamente superiore di sinistri di grossa entità», spiega Müller.
Proprio quest'ultimo elemento preoccupa particolarmente l'assicuratore. I sinistri di grossa entità, definiti come quelli che provocano danni superiori ai 30'000 franchi, sono aumentati sensibilmente.
Dal 2023 se ne registrano ogni anno circa il doppio rispetto agli anni precedenti.
Il sospetto: dietro i colpi più importanti c'è la criminalità organizzata
L'aumento dei furti più costosi porta l'assicuratore a ipotizzare un ruolo crescente delle bande criminali organizzate.
«Reati così complessi necessitano di strutture organizzate. Per tale motivo riteniamo che i furti con scasso commessi in modo professionale e quindi dalla criminalità organizzata abbiano registrato un incremento importante», afferma Müller.
Come proteggersi dai ladri
Non tutti i furti richiedono però operazioni complesse. In diversi casi i malintenzionati riescono a entrare nelle abitazioni senza forzare porte o finestre, approfittando semplicemente di un accesso lasciato aperto o socchiuso.
Per ridurre il rischio, si raccomandano alcune precauzioni. «Le porte devono essere sempre chiuse a chiave, anche quando ci si assenta per breve tempo e lo stesso vale anche per le finestre, non solo di giorno bensì anche di notte», consiglia Müller.
Un altro elemento importante è la collaborazione tra vicini. Un vicinato attento e vigile può contribuire a individuare situazioni sospette e a prevenire le intrusioni.
Infine, soprattutto durante i mesi invernali, l'assicuratore suggerisce di utilizzare timer per accendere e spegnere automaticamente le luci all'interno dell'abitazione. Un accorgimento che permette di simulare la presenza dei residenti anche quando la casa è vuota.