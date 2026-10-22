I ladri colpiscono più spesso e portano via di più. E con il cambio dell'ora...

ZURIGO - I furti con scasso aumentano in Svizzera e i ladri provocano danni sempre più ingenti. Nel 2025 AXA ha registrato un incremento del 4% delle effrazioni rispetto all'anno precedente, mentre gli indennizzi versati sono cresciuti del 9%, superando i 22 milioni di franchi. Rispetto al 2022, l'onere complessivo dei sinistri è aumentato addirittura del 60%. E con il ritorno dell'ora solare, previsto nel fine settimana, si apre il periodo dell'anno più favorevole ai malintenzionati.