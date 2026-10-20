19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca

LUGANO - Un pugno al volto, la caduta e il violento impatto della testa contro uno scalino. Un 19enne è finito in terapia intensiva dopo essere stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato all'uscita di un locale notturno di Lugano. La vittima è Colin Suter, figlio del presidente di GastroTicino, Massimo Suter. A riportare la vicenda è il Corriere del Ticino.