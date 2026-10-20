Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»
La star norvegese si è rotto il tendine d'Achille durante un campo di allenamento in Cile. Ora rompe per la prima volta il silenzio dall'ospedale.
La star norvegese si è rotto il tendine d'Achille durante un campo di allenamento in Cile. Ora rompe per la prima volta il silenzio dall'ospedale.
OSLO - Un nuovo durissimo colpo per Aleksander Aamodt Kilde. Il 34enne norvegese, specialista delle discipline veloci, ha riportato la rottura del tendine d'Achille durante un allenamento di discesa in Cile la scorsa settimana. Dopo il grave infortunio, lo sciatore ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, nel quale racconta tutta la sua amarezza per l'ennesimo stop.
«Per molto tempo si è trattato solo di recuperare e tornare dove ero prima», ha scritto Kilde, ripensando al difficile percorso di riabilitazione affrontato dopo la terribile caduta di Wengen nel 2024. Un percorso lungo e complicato, che sembrava finalmente dare i suoi frutti. Il norvegese aveva infatti ritrovato velocità e fiducia durante gli allenamenti. «Non mi sentivo così bene sugli sci da molto tempo. Ancora più importante: mi sono divertito sugli sci più che da anni. E poi succede una cosa del genere. È brutale e difficile da accettare».
Nonostante la delusione, Kilde non intende lasciarsi sopraffare dallo sconforto. Nel suo messaggio ha ricordato gli insegnamenti ricevuti dai genitori, che lo hanno sempre incoraggiato a cercare soluzioni anziché compatirsi. «Se si può cambiare qualcosa, bisogna farlo. Se no, bisogna accettarlo o lasciar perdere», ha spiegato il campione norvegese, determinato ad affrontare anche questa nuova sfida.
Il nuovo infortunio ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile ritiro anticipato dalle competizioni. Ma per Kilde, almeno per il momento, l'addio allo sci non è un'opzione. Il 34enne ha già delineato un piano per la riabilitazione e vuole concentrarsi sul recupero, senza lasciarsi condizionare dalle incognite sul futuro. «Non sarà facile, ma mi concentrerò su ciò che posso influenzare e mi affiderò alle persone che mi stanno vicino», ha sottolineato.
Un sostegno importante arriva anche dalla sua compagna, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin. A corredo del messaggio pubblicato su Instagram, Kilde ha condiviso una fotografia che li ritrae insieme sul letto d'ospedale, oltre ad altri scatti in compagnia delle persone a lui più care. Immagini che testimoniano la vicinanza dei suoi affetti in un altro momento particolarmente difficile della sua carriera.