Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»

«Per molto tempo si è trattato solo di recuperare e tornare dove ero prima», ha scritto Kilde, ripensando al difficile percorso di riabilitazione affrontato dopo la terribile caduta di Wengen nel 2024. Un percorso lungo e complicato, che sembrava finalmente dare i suoi frutti. Il norvegese aveva infatti ritrovato velocità e fiducia durante gli allenamenti. «Non mi sentivo così bene sugli sci da molto tempo. Ancora più importante: mi sono divertito sugli sci più che da anni. E poi succede una cosa del genere. È brutale e difficile da accettare».