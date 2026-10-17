LOCARNO
Auto sbanda e finisce nel prato dell'aeroporto
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
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Auto sbanda e finisce nel prato dell'aeroporto
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Auto sbanda e finisce nel prato dell'aeroporto
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
Auto sbanda e finisce nel prato dell'aeroporto
Non si registrano feriti, ma soli danni materiali.
LOCARNO - Un'auto è uscita di strada nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, finendo nel prato dell'aeroporto di Locarno-Magadino.
Il veicolo, dopo aver sbandato, ha divelto la recinzione che delimita l'area aeroportuale, terminando la propria corsa sul prato.
Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.
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