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Medico in carcere, sospettato di abusi su quattro donne

L'inchiesta ha fatto emergere anche presunte truffe alle casse malati. Il 61enne, in detenzione preventiva da luglio, avrebbe ammesso parte degli addebiti.
Medico in carcere, sospettato di abusi su quattro donne
Getty Images
Fonte RSI
elaborata da Redazione
Medico in carcere, sospettato di abusi su quattro donne
L'inchiesta ha fatto emergere anche presunte truffe alle casse malati. Il 61enne, in detenzione preventiva da luglio, avrebbe ammesso parte degli addebiti.

LOCARNESE - Un medico italiano di 61 anni, attivo da tempo nel Locarnese e in carcere preventivo da inizio luglio, è sospettato di aver abusato di quattro pazienti maggiorenni durante sedute di medicina manuale.

Come riferito dalla RSI, due donne avrebbero subito toccamenti intimi non giustificati dalla terapia, mentre con altre due il medico avrebbe avuto una relazione e un rapporto consenziente. La procura considera al momento tutte e quattro vittime

LOCARNESE
Medico in carcere per presunti reati sessuali

L’uomo è indagato principalmente per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Avrebbe iniziato ad ammettere parzialmente gli addebiti, compresi quelli finanziari: l’inchiesta avrebbe infatti fatto emergere presunte truffe alle casse malati, ancora da quantificare. Il procedimento è partito dalla denuncia di una paziente, presentata a inizio maggio dopo essersi rivolta al Servizio per l’aiuto alle vittime di reato. Le indagini sono tuttora in corso.

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