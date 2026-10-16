Se il suo cuore si ferma, hai pochi minuti per salvargli la vita

Per sensibilizzare la popolazione, Croce Verde Lugano e Fondazione Ticino Cuore hanno organizzato una giornata di dimostrazioni pratiche, coinvolgendo gli studenti della scuola professionale di Trevano e i visitatori del Parco Commerciale Grancia 2.

«I giovani sono ambasciatori fondamentali per portare questi messaggi positivi nella società, tra i coetanei e nelle famiglie», sottolinea Andrea Prati, direttore generale di Croce Verde Lugano. «Lavorare sui giovani significa lavorare per una società più sicura e più incline ad aiutare il prossimo».