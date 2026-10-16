Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Se il suo cuore si ferma, hai pochi minuti per salvargli la vita

Oggi è il World Restart a Heart Day, gli studenti luganesi imparano le manovre che possono salvare una vita.
Se il suo cuore si ferma, hai pochi minuti per salvargli la vita
Se il suo cuore si ferma, hai pochi minuti per salvargli la vita
Davide Giordano tio.ch
di Davide Giordanovideoreporter
Se il suo cuore si ferma, hai pochi minuti per salvargli la vita
Oggi è il World Restart a Heart Day, gli studenti luganesi imparano le manovre che possono salvare una vita.

LUGANO - Può succedere ovunque. Per strada, al lavoro o tra le mura di casa. Una persona si accascia improvvisamente e il suo cuore smette di battere. In quel momento, a fare la differenza tra la vita e la morte potrebbe essere proprio chi le sta accanto. Non necessariamente un medico, ma un semplice cittadino che sa come intervenire. È questo il messaggio al centro del World Restart a Heart Day, la Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull'arresto cardiaco.

In Ticino, in media un arresto cardiaco al giorno.
«Ogni minuto che passa dall'arresto cardiaco all'inizio della rianimazione, le probabilità di sopravvivere diminuiscono del 10%», spiega Claudio Benvenuti, direttore della Fondazione Ticino Cuore. «In Ticino registriamo circa 350 arresti cardiaci all'anno, più o meno uno al giorno». Numeri che sottolineano l'importanza di intervenire tempestivamente.

Per sensibilizzare la popolazione, Croce Verde Lugano e Fondazione Ticino Cuore hanno organizzato una giornata di dimostrazioni pratiche, coinvolgendo gli studenti della scuola professionale di Trevano e i visitatori del Parco Commerciale Grancia 2.

«I giovani sono ambasciatori fondamentali per portare questi messaggi positivi nella società, tra i coetanei e nelle famiglie», sottolinea Andrea Prati, direttore generale di Croce Verde Lugano. «Lavorare sui giovani significa lavorare per una società più sicura e più incline ad aiutare il prossimo».

Un'iniziativa apprezzata anche dalla scuola.
«Siamo lieti di offrire questa giornata alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, perché quanto imparano potrà essere importante anche al di fuori della scuola, come cittadini», racconta Cecilia Beti, direttrice del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano.

Ma cosa fare davanti a una persona colpita da arresto cardiaco?
«La prima cosa è chiamare il 144 e seguire le indicazioni del personale. Bisogna poi iniziare il massaggio cardiaco e, se disponibile, utilizzare un defibrillatore», spiega Benvenuti, ricordando che i possibili danni provocati dalla rianimazione sono ben meno gravi delle conseguenze del non intervenire.

Perché, come sottolinea Prati, «l'errore più comune è pensare che non possiamo fare nulla».

L'obiettivo della giornata?
Costruire quella che Benvenuti definisce «una cultura dell'aiuto spontaneo», nella quale ogni cittadino sia consapevole del proprio ruolo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arresto cardiacorianimazioneticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
48
83

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
2
32

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Cronaca di un massacro
LIVE
CANTONE / ITALIA
14 ore
6
36

Cronaca di un massacro

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
11

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
20

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
2 gior
48
54

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
2 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
1 gior
17
76

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
2 gior
16
136

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
1 gior

Ritrovata la 19enne scomparsa

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
1 gior
19
121

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
9 ore
9
45

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti

Stesso prezzo, ma dura il doppio
LIVE
CANTONE
8 ore
2
23

Stesso prezzo, ma dura il doppio

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
76
120

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
1 gior
72
98

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
13

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
2 gior
2
30

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
2 gior
71
70

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
2 gior
71
93

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta
LIVE
SOLETTA
7 ore
12
56

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
46
110

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
1 gior
10
33

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
3 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
1 gior
9
16

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
82
245

Chi non lavora, non va in pensione

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
LIVE
CANTONE
12 ore
22
62

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami
LIVE
TENNIS
9 ore
1
13

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
23

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»
LIVE
CANTONE
21 ore
12
109

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
19
67

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
66

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
106

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
2 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
4 gior
13

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
2 gior
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
1 gior
21
58

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
10

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
LIVE
GUATEMALA
13 ore
13

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
LIVE
MONTECENERI
1 gior
1
15

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud

Una Migros nuova di zecca
LIVE
BIASCA
2 gior
22

Una Migros nuova di zecca

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta
LIVE
BELLINZONA
22 ore
6
56

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro
LIVE
CHIASSO
2 gior
7
24

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma
LIVE
LUGANESE
14 ore
3
12

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma

ULTIME NOTIZIE TICINO
Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta
LIVE
LAVERTEZZO
1 ora

Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta

C'è una criminalità che non compare nei dati ufficiali
LIVE
LUGANO
3 ore
8
18

C'è una criminalità che non compare nei dati ufficiali

«Ritrovare la rotta»: presentati dieci cantieri per il Ticino
LIVE
BELLINZONA
3 ore
1
5

«Ritrovare la rotta»: presentati dieci cantieri per il Ticino

Foto? Queste non le metterete in cornice
LIVE
CANTONE
3 ore
2
12

Foto? Queste non le metterete in cornice

Cantieri che complicano la vita, il Municipio: «L’obiettivo è ridurre i disagi»
LIVE
LUGANO
4 ore
5
10

Cantieri che complicano la vita, il Municipio: «L’obiettivo è ridurre i disagi»

Rari e inconfondibili: avvistato un gruppo di ibis eremiti
LIVE
GIUBIASCO
4 ore
2
35

Rari e inconfondibili: avvistato un gruppo di ibis eremiti

L'intelligenza artificiale entra in classe
LIVE
CANTONE
4 ore
4
23

L'intelligenza artificiale entra in classe

Una lettera shock scuote GastroTicino
LIVE
CANTONE
5 ore
14
57

Una lettera shock scuote GastroTicino

Aeroporto, nessun conflitto d'interesse per Lombardi. Chiarezza su incarichi e consulenze
LIVE
LUGANO-AGNO
5 ore
8

Aeroporto, nessun conflitto d'interesse per Lombardi. Chiarezza su incarichi e consulenze

Val Colla, disagi fino al 2028: Lugano esclude finanziamenti straordinari
LIVE
LUGANO
5 ore
2
15

Val Colla, disagi fino al 2028: Lugano esclude finanziamenti straordinari