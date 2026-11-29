I due ─ e con loro anche alcuni altri membri della comitiva ─ si erano separati dal gruppo principale. E il monitore, il 31enne, che avrebbe dovuto vigilare e non lasciare che si avventurassero "in solitaria" su di un sentiero considerato pericoloso anche per persone più esperte, non era con loro. Per gli altri due monitori presenti durante quell'escursione ─ ossia quelli che aprivano e chiudevano il gruppo principale ─ la perizia non ha rilevato colpe e per loro, alla chiusura dell'inchiesta, si è profilata l'archiviazione del procedimento penale.