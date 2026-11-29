Dopo quattro anni, la tragedia di Ghirone approda in aula
Sarà celebrato domani il processo a carico del monitore che guidava, nel settembre 2022, l'escursione in valle di Blenio in cui morirono due ragazzi di 14 anni
Il 31enne è prevenuto colpevole di omicidio colposo e di abbandono.
GHIRONE - Comparirà domani di fronte a una Corte delle Assise criminali ─ a più di quattro anni di distanza dai fatti ─ il 31enne, monitore, prevenuto colpevole di omicidio colposo e abbandono per la tragedia in cui persero la vita due giovani ragazzi italiani a Ghirone.
Quel giorno, era il 4 settembre 2022, i due 14enni stavano partecipando a un'escursione di gruppo, guidata dal 31enne, anche lui cittadino italiano. Mentre stavano scendendo, con il resto del gruppo, dalla capanna Scaletta in direzione di Campo Blenio, i due scivolarono lungo il pendio mentre percorrevano quello che è noto come il "sentiero della morte". Un sentiero non segnalato, più rapido e più ripido. Quindi ben più pericoloso, anche perché sprovvisto di una segnaletica.
Come sono andate le cose lo ha confermato anche la perizia tecnica svolta da un esperto fuori cantone. La caduta dei due ragazzi proseguì per un centinaio di metri. Uno dei due morì sul colpo. Il secondo fu invece rinvenuto in gravissime condizioni e trasportato all'ospedale Civico di Lugano, dove spirò dopo cinque giorni di agonia, per lui e i suoi cari.
Quel giorno, rimase ferito anche un terzo ragazzo. Un loro coetaneo del Mendrisiotto, che non faceva parte della comitiva, ma era presente e rimase anch'esso vittima di una caduta, precipitando nel medesimo dirupo mentre tentava di soccorrere gli altri due.
I due ─ e con loro anche alcuni altri membri della comitiva ─ si erano separati dal gruppo principale. E il monitore, il 31enne, che avrebbe dovuto vigilare e non lasciare che si avventurassero "in solitaria" su di un sentiero considerato pericoloso anche per persone più esperte, non era con loro. Per gli altri due monitori presenti durante quell'escursione ─ ossia quelli che aprivano e chiudevano il gruppo principale ─ la perizia non ha rilevato colpe e per loro, alla chiusura dell'inchiesta, si è profilata l'archiviazione del procedimento penale.
In aula
Il 31enne italiano sarà difeso dall'avvocato Luigi Mattei, di Bellinzona. A sostenere l'accusa sarà la procuratrice pubblica Anna Fumagalli. La Corte sarà presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!