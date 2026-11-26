L'Ambrì punta forte su Nassim Jaafri
Rinnovo biennale per il giovane portiere
Il 21enne è arrivato in Leventina la scorsa stagione.
Rinnovo biennale per il giovane portiere
Il 21enne è arrivato in Leventina la scorsa stagione.
AMBRÌ - Nassim Jaafri rimarrà un tesserato dell’Ambrì almeno fino al termine della stagione 2028/2029.
Il portiere classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Ginevra, è approdato in Leventina nell’estate del 2025. Nel corso della sua giovane carriera ha già maturato esperienze in National League e in Swiss League, dove sta proseguendo il proprio percorso di crescita con la maglia dei GDT Bellinzona Snakes.
Nassim rappresenta un giovane portiere di grande potenziale, sul quale il club biancoblù intende continuare a investire nel quadro della propria strategia di sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti. Attualmente impegnato in Swiss League per continuare il proprio percorso di crescita, il giocatore si è guadagnato l’opportunità di competere per un posto in prima squadra.
La conferma di Jaafri permette inoltre all’HCAP di ampliare le proprie soluzioni nel reparto dei portieri, garantendo profondità e competitività interna in un ruolo nel quale il club punta a poter contare su tre elementi.