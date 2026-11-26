Johan Manzambi sarà l'MVP svizzero dell'anno?
Il 21enne ginevrino, che ha guidato la Nati al Mondiale, fa parte dei sei nominati nella categoria MVP degli Sports Awards 2026.
Il 21enne ginevrino, che ha guidato la Nati al Mondiale, fa parte dei sei nominati nella categoria MVP degli Sports Awards 2026.
ZURIGO - Johan Manzambi è tra i sei candidati al titolo di MVP degli Sports Awards 2026, che premieranno i migliori sportivi svizzeri dell'anno. Il 21enne ginevrino, distintosi quest'estate ai Mondiali di calcio con la Nazionale rossocrociata, potrebbe succedere a Géraldine Reuteler, prima donna a conquistare il riconoscimento lo scorso anno.
Oltre al calciatore, figurano tra i nominati due rappresentanti dell'hockey su ghiaccio, la portiera Andrea Brändli e il difensore Roman Josi, la pallavolista Laura Dervisaj-Künzler, la portiera di unihockey Lara Heini e il giocatore di beach soccer Glenn Hodel.
I sei candidati sono stati selezionati sulla base delle prestazioni ottenute tra novembre 2025 e ottobre 2026. Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso il voto online, aperto fino a martedì 15 dicembre.
Il voto del pubblico avrà un peso di un terzo sul risultato finale, così come quello dei media sportivi svizzeri e degli atleti d'élite di Swiss Olympic. Le candidature sono state definite da un comitato composto da rappresentanti di Swiss Olympic, della sua commissione degli atleti, di sportpress.ch e della SSR.
Il vincitore o la vincitrice sarà premiato durante il gala televisivo in programma domenica 3 gennaio 2027. Nel corso della serata saranno assegnati anche i riconoscimenti alla sportiva, allo sportivo, alla squadra, all'allenatrice o all'allenatore e alla sportiva o allo sportivo paralimpico dell'anno, oltre al premio «Best Talent», riservato al miglior giovane talento.