I sei candidati sono stati selezionati sulla base delle prestazioni ottenute tra novembre 2025 e ottobre 2026. Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso il voto online, aperto fino a martedì 15 dicembre.

Il voto del pubblico avrà un peso di un terzo sul risultato finale, così come quello dei media sportivi svizzeri e degli atleti d'élite di Swiss Olympic. Le candidature sono state definite da un comitato composto da rappresentanti di Swiss Olympic, della sua commissione degli atleti, di sportpress.ch e della SSR.