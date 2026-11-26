Lasciare la Honda, la casa con cui aveva costruito gran parte della sua carriera, è stata una scelta tanto coraggiosa quanto rischiosa. Quanto è stato determinante il passaggio alla Ducati per ritrovare competitività e fiducia? Sarebbe riuscito a conquistare il decimo titolo anche con un'altra moto?

«Inizialmente avevo qualche dubbio. Secondo me è arrivato un po' tardi in Ducati. Ha aspettato parecchio prima di lasciare la Honda, che già da alcuni anni stava perdendo competitività. Probabilmente avrebbe voluto interrompere prima quel legame, ma non ha potuto farlo. I miei dubbi riguardavano soprattutto il livello della Ducati al momento del suo arrivo: non godeva più dell'enorme vantaggio tecnico degli anni in cui dominava Bagnaia. Con quella moto, a mio avviso, chiunque avrebbe potuto vincere. Márquez è quindi arrivato in Ducati quando il divario dalla concorrenza si era già ridotto. L'anno scorso ha comunque conquistato il titolo, anche grazie a una moto ancora superiore alle altre in alcune gare. Sul finire del 2025, però, l'Aprilia ha compiuto enormi progressi, tanto da diventare quest'anno la moto da battere. Credo che Márquez, in sella a un'Aprilia, avrebbe fatto ancora di più la differenza. Questa stagione ha comunque dimostrato che a fare la differenza nella conquista del Mondiale è stato soprattutto il suo talento».

Nel corso della sua carriera Márquez ha affrontato avversari del calibro di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia. Chi lo ha messo maggiormente in difficoltà? Quale rivalità ha lasciato il segno più profondo?

«Senza dubbio quella con Valentino. Al di là delle polemiche, è stato un confronto diretto tra due fuoriclasse. In quegli anni Rossi era il punto di riferimento della MotoGP: nove volte campione del mondo, godeva di un'enorme popolarità e aveva un carisma straordinario. Poi è arrivato un altro fenomeno, altrettanto carismatico. Era praticamente inevitabile che nascesse una rivalità tra i due. Oggi Márquez è l'unico pilota ad avere un carisma di quel livello, anche perché la MotoGP è diventata un ambiente molto più ingessato, più serio, per certi versi simile alla Formula 1. Mi piace molto Bezzecchi, ad esempio, perché è più spontaneo nelle dichiarazioni. Ma se parliamo di un personaggio capace di vincere in pista e di catalizzare l'attenzione anche al di fuori del circuito, l'unico è Márquez. Ecco perché, quando penso alla rivalità per eccellenza, non posso che tornare al suo duello con Rossi».