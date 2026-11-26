«Márquez ha una marcia in più: per me è il più grande»
Roby Rolfo analizza il decimo titolo dello spagnolo, dalla rimonta da 102 punti al difficile recupero dopo l'infortunio. E non ha dubbi: «Ha dimostrato di saper vincere in ogni situazione».
SAVOSA - Marc Márquez ha scritto domenica un'altra pagina di storia della MotoGP, conquistando il decimo titolo mondiale della carriera, l'ottavo nella classe regina. Un trionfo impreziosito da una rimonta senza precedenti: mai nessuno era riuscito a recuperare uno svantaggio di 102 punti in classifica e a laurearsi campione del mondo. Per analizzare l'impresa dello spagnolo, ripercorrerne la carriera e le rivalità che l'hanno contraddistinta, abbiamo interpellato Roby Rolfo, pilota con importanti trascorsi nel Motomondiale e in Superbike. «Questa rimonta è il frutto di una motivazione fuori dal comune e di una forza mentale enorme. In passato Marc aveva commesso alcuni errori proprio per un eccesso di motivazione, mentre questa volta è riuscito a gestirla nel migliore dei modi. Forse non è stato il più veloce in assoluto, ma mentalmente è stato il più forte di tutti. Anche Martin ha disputato una stagione straordinaria: dopo l'infortunio non mi aspettavo di vederlo subito così competitivo. Bezzecchi e l'Aprilia, invece, hanno lasciato per strada parecchi punti. Se da una parte Márquez ha vinto il Mondiale, dall'altra l'Aprilia ha sprecato una grande occasione, considerando che disponeva della moto migliore».
Dopo il gravissimo infortunio del 2020, Márquez ha vissuto anni difficilissimi, tra operazioni, dolore e risultati deludenti. Quanto ha rischiato di compromettere la propria carriera? E quanto hanno inciso la forza mentale e la determinazione nel suo recupero?
«Non ho mai visto nessuno compiere un recupero del genere. Tanti piloti sono tornati a gareggiare dopo infortuni pesanti, ma nessuno è riuscito a ottenere risultati simili. Dopo tutte le cadute e i problemi fisici che ha dovuto affrontare, non pensavo potesse tornare a questi livelli, tanto meno conquistare altri due titoli mondiali. Dopo l'incidente di Jerez del 2020, non credevo che sarebbe riuscito a ritrovare la competitività così rapidamente. Per questo ritengo che il suo trionfo sia assolutamente meritato».
Lasciare la Honda, la casa con cui aveva costruito gran parte della sua carriera, è stata una scelta tanto coraggiosa quanto rischiosa. Quanto è stato determinante il passaggio alla Ducati per ritrovare competitività e fiducia? Sarebbe riuscito a conquistare il decimo titolo anche con un'altra moto?
«Inizialmente avevo qualche dubbio. Secondo me è arrivato un po' tardi in Ducati. Ha aspettato parecchio prima di lasciare la Honda, che già da alcuni anni stava perdendo competitività. Probabilmente avrebbe voluto interrompere prima quel legame, ma non ha potuto farlo. I miei dubbi riguardavano soprattutto il livello della Ducati al momento del suo arrivo: non godeva più dell'enorme vantaggio tecnico degli anni in cui dominava Bagnaia. Con quella moto, a mio avviso, chiunque avrebbe potuto vincere. Márquez è quindi arrivato in Ducati quando il divario dalla concorrenza si era già ridotto. L'anno scorso ha comunque conquistato il titolo, anche grazie a una moto ancora superiore alle altre in alcune gare. Sul finire del 2025, però, l'Aprilia ha compiuto enormi progressi, tanto da diventare quest'anno la moto da battere. Credo che Márquez, in sella a un'Aprilia, avrebbe fatto ancora di più la differenza. Questa stagione ha comunque dimostrato che a fare la differenza nella conquista del Mondiale è stato soprattutto il suo talento».
Nel corso della sua carriera Márquez ha affrontato avversari del calibro di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia. Chi lo ha messo maggiormente in difficoltà? Quale rivalità ha lasciato il segno più profondo?
«Senza dubbio quella con Valentino. Al di là delle polemiche, è stato un confronto diretto tra due fuoriclasse. In quegli anni Rossi era il punto di riferimento della MotoGP: nove volte campione del mondo, godeva di un'enorme popolarità e aveva un carisma straordinario. Poi è arrivato un altro fenomeno, altrettanto carismatico. Era praticamente inevitabile che nascesse una rivalità tra i due. Oggi Márquez è l'unico pilota ad avere un carisma di quel livello, anche perché la MotoGP è diventata un ambiente molto più ingessato, più serio, per certi versi simile alla Formula 1. Mi piace molto Bezzecchi, ad esempio, perché è più spontaneo nelle dichiarazioni. Ma se parliamo di un personaggio capace di vincere in pista e di catalizzare l'attenzione anche al di fuori del circuito, l'unico è Márquez. Ecco perché, quando penso alla rivalità per eccellenza, non posso che tornare al suo duello con Rossi».
Una rivalità che ha condizionato anche il modo in cui il pubblico percepisce Márquez, soprattutto dopo la controversa vicenda del 2015. Pensi che una parte degli appassionati non gli abbia mai perdonato quanto accaduto allora, al punto da non riconoscergli pienamente i meriti sportivi?
«Credo proprio di sì. Ancora oggi sento molti commenti sprezzanti nei confronti di Márquez e questo mi dispiace. Di recente, al termine di una telecronaca, ho ricevuto un messaggio che diceva: “Peccato che abbia vinto ancora quella m***a”. È qualcosa che non ha assolutamente senso. Innanzitutto perché Rossi non aveva ragione. In Malesia Márquez ha sicuramente sbagliato, mettendo pressione a Valentino, rallentandolo e giocando un po' sporco. Probabilmente oggi un comportamento del genere verrebbe anche sanzionato. La reazione di Rossi, però, fu spropositata. In quell'occasione emerse un lato di Valentino che non conoscevamo: perse la testa e arrivò al famoso calcio. A mio avviso fu quello l'aspetto peggiore dell'intera vicenda. Un pilota della sua esperienza, pluricampione del mondo, non avrebbe dovuto comportarsi così».
Anche perché all'epoca Márquez era giovanissimo...
«Questo, però, non cambia le rispettive responsabilità. La colpa fu di entrambi, eppure ancora oggi molti continuano a mettere Márquez sul banco degli imputati per quanto accaduto nel 2015. E allora mi chiedo: non ci si rende conto di cosa significhi tornare in pista dopo tutti quegli infortuni e riuscire ad andare così forte? Conoscendolo un po', domenica l'ho visto particolarmente emozionato per la vittoria. Si percepiva quanto avesse sofferto. Il modo in cui si è lasciato andare dopo la gara è stato probabilmente uno sfogo, il bisogno di liberare tutte le emozioni accumulate negli anni».
Con dieci titoli mondiali in bacheca, a Márquez ne mancano cinque per eguagliare il record assoluto di Giacomo Agostini. Alla luce dell'età, della ritrovata competitività e della sua fame di vittorie, può davvero raggiungere o addirittura superare quota 15?
«Arrivare a quindici titoli non sarà facile. La prossima stagione sarà ricca di incognite: cambieranno le moto, con il passaggio alle 850 cc, arriveranno le gomme Pirelli e ci saranno novità anche sul fronte dell'aerodinamica. Sarà praticamente una MotoGP tutta da riscrivere. Credo che i primi test di febbraio ci forniranno indicazioni importanti. Mi aspetto che Márquez rimanga molto competitivo, ma non escludo che l'Aprilia possa compiere un ulteriore salto di qualità e diventare dominante, un po' come lo era la Ducati nel 2022 e nel 2023. In queste condizioni è difficile fare previsioni. Sono convinto che Marc possa conquistare almeno un altro titolo, ma è complicato immaginare cosa accadrà più avanti, anche perché l'età avanza e di botte ne ha prese tante. Non credo che riuscirà a insidiare il record dei quindici Mondiali di Agostini».
Possiamo già definire Márquez il più grande pilota di tutti i tempi o resta impossibile fare un confronto tra epoche diverse?
«Da un certo punto di vista direi di sì. Ogni campione è stato protagonista della propria epoca, con difficoltà e avversari diversi. Non voglio dire che ai tempi di Agostini o di Rossi fosse più facile vincere rispetto a oggi, perché ogni generazione ha dovuto affrontare le proprie sfide. Tuttavia, se guardo al modo in cui sono stati conquistati alcuni titoli, ritengo che Márquez sia il pilota ad aver lasciato il segno più profondo nella storia di questo sport e che sia il migliore di sempre. Ha vinto otto Mondiali in MotoGP, dominandone la maggior parte. Ha instaurato un rapporto speciale con la Honda, contribuendo allo sviluppo di una moto che riusciva a interpretare in maniera straordinaria, pur dovendo fare i conti con altri costruttori competitivi. Agostini, dal canto suo, ha conquistato alcuni titoli in condizioni tecniche particolarmente favorevoli, disponendo di moto a quattro cilindri mentre gli avversari utilizzavano mezzi monocilindrici. Rossi era fenomenale quando c'era da lottare e vincere, ma in alcune fasi della carriera ha potuto beneficiare di circostanze favorevoli. Penso al 2002 e al 2003, quando disponeva di una Honda RC211V a cinque cilindri che all'epoca aveva soltanto lui. Oppure alle stagioni in cui si giocava il titolo con Gibernau, con tutto il rispetto per lo spagnolo. Quando sono arrivati avversari come Jorge Lorenzo e Márquez, capaci di metterlo maggiormente in difficoltà, anche Valentino ha iniziato a faticare di più. Ha continuato a vincere, perché resta un grandissimo pilota, ma alcuni dei suoi titoli sono stati agevolati dalle circostanze. Márquez, invece, credo si sia guadagnato interamente sul campo ciascuno dei Mondiali che ha conquistato».
Quando tra qualche anno ripercorreremo la carriera di Márquez, cosa dovremo ricordare soprattutto: i numeri, il talento fuori dal comune o la straordinaria capacità di rialzarsi dopo aver toccato il fondo?
«Al di là dei numeri, che sono incredibili, metterei al primo posto proprio la sua capacità di rialzarsi. Ripenso soprattutto agli anni del declino della Honda, quando c'erano dubbi persino sulla possibilità che Márquez tornasse competitivo. Era stanco, aveva vissuto momenti difficili e aveva persino accarezzato l'idea di ritirarsi. Ha saputo però trovare nuovi stimoli, porsi altri obiettivi e ripartire da zero. Un po' come ha fatto Martin in questa stagione, che considero il pilota dell'anno. Di Márquez, inoltre, più lo osservo guidare, più mi impressiona la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Di fronte a un problema non si lamenta: cerca innanzitutto di risolverlo, adattando il proprio stile di guida, e solo in un secondo momento, eventualmente, riconosce che qualcosa non ha funzionato. Non punta il dito contro la moto o la squadra, ma cerca sempre di motivare il gruppo per ottenere il massimo. Anche la moto, naturalmente, può avere dei limiti, ma lui è bravissimo a non farli pesare e a trovare comunque una soluzione. Credo che oggi sia l'unico pilota capace di andare così oltre le difficoltà. Se in una determinata gara il miglior risultato possibile è un settimo posto, lui riesce a conquistarlo sfruttando al massimo le proprie capacità, mentre altri piloti Ducati, compreso il suo compagno di squadra, possono addirittura rimanere fuori dalla zona punti. Ecco perché, ancora più dei numeri, ricorderò le sue qualità di guida: sotto questo aspetto, a mio avviso, ha davvero una marcia in più».