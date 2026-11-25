«Condanniamo le guerre d'aggressione»

La Swiss Ice Hockey Federation ha fatto sapere che attenderà gli ulteriori sviluppi e le decisioni della IIHF. «Condanniamo le guerre d'aggressione e non le accettiamo», ha dichiarato il presidente Marc Lüthi, sottolineando tuttavia che la questione si trova ora sul piano sportivo. Lüthi ha espresso un giudizio critico sulla sentenza, precisando che spetta alla federazione internazionale definire i prossimi passi. Prima di ipotizzare eventuali conseguenze per la Svizzera, occorrerà chiarire se e a quali condizioni le nazionali russe potranno tornare a competere.