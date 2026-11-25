Russia e hockey: la controversia approda al Tribunale federale
Il TAS ha revocato la sospensione delle squadre russe di hockey; la federazione mondiale vuole però far esaminare giuridicamente tale decisione
Il TAS ha revocato la sospensione delle squadre russe di hockey; la federazione mondiale vuole però far esaminare giuridicamente tale decisione
LOSANNA - La controversia sulla partecipazione della Russia alle competizioni internazionali di hockey su ghiaccio, tra cui i Mondiali del 2027, approda al Tribunale federale svizzero. La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) ha deciso di impugnare la sentenza del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) relativa alla riammissione delle squadre russe.
«La decisione si basa su preoccupazioni riguardanti l'indipendenza e l'imparzialità di due dei tre giudici», ha comunicato la IIHF. Di recente sarebbero infatti emersi collegamenti tra due giudici e la Russia. Considerata la portata della sentenza e le sue ripercussioni sull'hockey internazionale, la federazione ritiene indispensabile sottoporre la questione al Tribunale federale.
Il Governo tedesco favorevole a una nuova sospensione
Il TAS aveva deciso, alla fine di ottobre, di revocare la sospensione delle squadre russe, nonostante il protrarsi della guerra d'aggressione contro l'Ucraina. La decisione ha suscitato numerose critiche e diversi Paesi hanno annunciato che non schiereranno le proprie squadre contro quelle russe. Anche il ministro di Stato tedesco per lo Sport, Ronald Rauhe, si è espresso a favore di una nuova sospensione della Russia.
La Germania ospiterà i Mondiali maschili del 2027. Il Governo tedesco e la federazione nazionale di hockey su ghiaccio (DEB) ritengono che, alla luce dei boicottaggi minacciati, organizzare il torneo con la partecipazione della Russia sia «di fatto impossibile».
«Condanniamo le guerre d'aggressione»
La Swiss Ice Hockey Federation ha fatto sapere che attenderà gli ulteriori sviluppi e le decisioni della IIHF. «Condanniamo le guerre d'aggressione e non le accettiamo», ha dichiarato il presidente Marc Lüthi, sottolineando tuttavia che la questione si trova ora sul piano sportivo. Lüthi ha espresso un giudizio critico sulla sentenza, precisando che spetta alla federazione internazionale definire i prossimi passi. Prima di ipotizzare eventuali conseguenze per la Svizzera, occorrerà chiarire se e a quali condizioni le nazionali russe potranno tornare a competere.
Mondiali U20 in Canada senza la Russia
Poco più di una settimana fa, la IIHF aveva già annunciato che i Mondiali U20 in Canada si sarebbero disputati senza la Russia. La federazione russa di hockey su ghiaccio intende contestare la decisione rivolgendosi al Comitato Olimpico Internazionale (CIO).