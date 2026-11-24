COPPER MOUNTAIN - La stagione dei velocisti sta finalmente per cominciare, ma a Copper Mountain non tutti partono con le stesse opportunità. Come riferito dal Blick, Marco Odermatt e gli altri atleti svizzeri sono infatti stati penalizzati nella preparazione alle gare del fine settimana. Mentre statunitensi, austriaci e norvegesi hanno potuto effettuare due sessioni di allenamento sulla pista di gara, i rossocrociati (e anche altri) hanno avuto a disposizione una sola sessione. Gli allenatori di Swiss-Ski hanno contestato la decisione durante la riunione dei capisquadra, senza però ottenere cambiamenti.