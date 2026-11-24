Favoritismi e peccatucci in Coppa del Mondo
Diversamente dai rappresentanti di USA, Austria e Norvegia, a Copper Mountain gli svizzeri possono provare la pista solo una volta
Diversamente dai rappresentanti di USA, Austria e Norvegia, a Copper Mountain gli svizzeri possono provare la pista solo una volta
COPPER MOUNTAIN - La stagione dei velocisti sta finalmente per cominciare, ma a Copper Mountain non tutti partono con le stesse opportunità. Come riferito dal Blick, Marco Odermatt e gli altri atleti svizzeri sono infatti stati penalizzati nella preparazione alle gare del fine settimana. Mentre statunitensi, austriaci e norvegesi hanno potuto effettuare due sessioni di allenamento sulla pista di gara, i rossocrociati (e anche altri) hanno avuto a disposizione una sola sessione. Gli allenatori di Swiss-Ski hanno contestato la decisione durante la riunione dei capisquadra, senza però ottenere cambiamenti.
Accordi privilegiati con Austria e Norvegia
Dietro il vantaggio concesso ad austriaci e norvegesi sembrano esserci collaborazioni consolidate. La federazione statunitense intrattiene infatti da anni stretti rapporti con quella scandinava, mentre l'Austria beneficia di condizioni favorevoli in Colorado in cambio delle particolari opportunità di allenamento offerte agli americani a Sölden. Una situazione che lascia invece gli svizzeri in secondo piano, nonostante Swiss-Ski abbia a sua volta favorito in passato la preparazione degli atleti statunitensi.
Una vendetta che risale al 2017?
Lo scorso anno gli americani hanno infatti potuto effettuare test esclusivi sulla pista dei Mondiali di Crans-Montana, dopo essersi già allenati sul ghiacciaio di Zermatt durante l'estate precedente. Secondo un'ipotesi avanzata, l'attuale trattamento riservato agli svizzeri potrebbe però essere una sorta di vendetta tardiva per un episodio risalente ai Mondiali del 2017 a St. Moritz. All'epoca, l'allora direttore alpino statunitense Patrick Riml aveva raggiunto un accordo con l'ex allenatore elvetico Tom Stauffer: gli americani avrebbero potuto allenarsi con gli svizzeri sulla pista iridata due settimane prima delle gare, ricevendo in cambio un trattamento preferenziale per Swiss-Ski a Copper Mountain. L'intesa saltò tuttavia dopo l'intervento dei superiori di Stauffer, Urs Lehmann e Stéphane Cattin.
Nonostante le condizioni di allenamento meno favorevoli, il responsabile svizzero della velocità Reto Nydegger non cerca scuse. Il tecnico guarda alla situazione con pragmatismo: la preparazione svolta negli ultimi mesi è stata buona e la squadra dovrà dimostrare di poter essere competitiva anche senza beneficiare delle stesse opportunità concesse alle altre nazioni.