L'Ambrì sfida un Berna lanciatissimo, il Lugano cerca punti contro il Bienne
Martedì ricco di motivi di interesse per le due squadre ticinesi
BERNA/LUGANO - Dopo un weekend chiuso rispettivamente con due e un punto, Ambrì e Lugano sono pronti a tornare in pista per il primo impegno della settimana, contro Berna e Bienne.
Per i biancoblù si apre un periodo particolarmente intenso, con quattro partite in sette giorni. Tra queste anche la trasferta di Zugo di lunedì 30 novembre, quando verrà recuperata la sfida interrotta due settimane fa. Il tour de force comincia stasera a Berna, contro una squadra in grande forma, reduce da cinque vittorie consecutive, sei nelle ultime sette partite e otto nelle ultime dieci. Per Schnarr e compagni si annuncia dunque un duello tutt'altro che semplice. L'Ambrì, però, ha spesso sfoderato le sue migliori prestazioni proprio contro avversarie sulla carta più attrezzate. Lo dimostrano le recenti vittorie contro Zugo e Losanna (anche se i vodesi stanno rendendo al di sotto delle aspettative), così come il punto conquistato a Zurigo prima della pausa. Nell'unico precedente stagionale, lo scorso 10 ottobre, gli Orsi si erano imposti per 2-1 all'overtime alla Gottardo Arena.
Dal canto suo, il Lugano - reduce da un fine settimana "magro" a livello di punti - cerca l'ennesimo riscatto in una sfida da non sbagliare contro un Bienne in difficoltà, che ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite. A fare rumore sono state soprattutto le nove reti incassate sabato scorso nel derby contro il Berna. Intanto, per l'HCL - già alle prese con numerose assenze - sono arrivate altre brutte notizie: alla lunga lista degli infortunati si sono aggiunti il Top Scorer Jere Innala e Daniel Olsson.
In chiave classifica un incrocio da non sbagliare per Fazzini e compagni, dati i soli due punti di margine sull'undicesimo posto occupato dal Davos (che ha anche giocato una partita in meno).
La settimana dell'Ambrì proseguirà venerdì con la sfida casalinga contro il Kloten alla Gottardo Arena, prima della trasferta di sabato a Ginevra. Per i sottocenerini, invece, venerdì è in programma la partita casalinga contro i campioni svizzeri in carica del Friborgo, seguita domenica dalla delicata trasferta in quel di Davos (15.45).
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|22
|55
|20
|2
|90
|48
|42
|2
|Berna
|22
|42
|14
|8
|72
|61
|11
|3
|Zugo
|18
|38
|12
|6
|67
|39
|28
|4
|Ambrì
|22
|38
|13
|9
|70
|66
|4
|5
|Ginevra
|23
|36
|12
|11
|60
|74
|-14
|6
|Langnau
|23
|35
|11
|12
|80
|69
|11
|7
|Ajoie
|23
|33
|12
|11
|69
|73
|-4
|8
|Friborgo
|22
|31
|10
|12
|66
|54
|12
|9
|Lugano
|23
|29
|9
|14
|67
|73
|-6
|10
|Lausanne HC
|23
|28
|10
|13
|65
|81
|-16
|11
|Davos
|22
|27
|9
|13
|54
|65
|-11
|12
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|23
|25
|8
|15
|60
|79
|-19
|13
|Bienne
|21
|24
|7
|14
|67
|78
|-11
|14
|EHC Kloten
|23
|24
|8
|15
|56
|83
|-27