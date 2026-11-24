Per i biancoblù si apre un periodo particolarmente intenso, con quattro partite in sette giorni. Tra queste anche la trasferta di Zugo di lunedì 30 novembre, quando verrà recuperata la sfida interrotta due settimane fa. Il tour de force comincia stasera a Berna, contro una squadra in grande forma, reduce da cinque vittorie consecutive, sei nelle ultime sette partite e otto nelle ultime dieci. Per Schnarr e compagni si annuncia dunque un duello tutt'altro che semplice. L'Ambrì, però, ha spesso sfoderato le sue migliori prestazioni proprio contro avversarie sulla carta più attrezzate. Lo dimostrano le recenti vittorie contro Zugo e Losanna (anche se i vodesi stanno rendendo al di sotto delle aspettative), così come il punto conquistato a Zurigo prima della pausa. Nell'unico precedente stagionale, lo scorso 10 ottobre, gli Orsi si erano imposti per 2-1 all'overtime alla Gottardo Arena.