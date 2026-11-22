Basilea, crisi senza fine
I renani si sono fatti battere in casa dal Lucerna
San Gallo-Zurigo e Losanna-Vaduz finiscono pari.
I renani si sono fatti battere in casa dal Lucerna
San Gallo-Zurigo e Losanna-Vaduz finiscono pari.
|90
|Melvin Feycal Mastil
|2
|Brandon Soppy
|71
|Karim Sow
|31
|Nicolas Cozza
|18
|Morgan Poaty 90'
|10
|Olivier Custodio
|29
|Alexis Blin
|91
|Florent Mollet 56'
|11
|Nathan Butler-Oyedeji 90'
|78
|Omar Janneh 76'
|9
|Enzo Anthony Honore Molebe 56'
|4
|Etienne Youte Kinkoue 90'
|47
|Papa Souleymane N'Diaye 56'
|5
|Dircssi Ngonzo
|51
|Ibrahim Bah Mendes 56'
|17
|Seydou Traore 76'
|77
|Levy Nene 90'
|1
|Thomas Castella
|22
|Thomas Cordier
|6
|Theo Bergvall
|Leon Schaffran
|25
|Niklas Lang
|27
|Denis Simani
|6
|84' Luca Celentano
|37
|78' Mischa Beeli
|14
|89' Milos Cocic
|28
|Julian Stark
|17
|76' Malik Sawadogo
|29
|Lutfi Dalipi
|11
|63' Lado Akhalaia
|24
|Marcel Monsberger
|9
|63' Corsin Konietzke
|26
|78' Dejan Djokic
|19
|89' Liridon Berisha
|5
|76' Dominik Schwizer
|7
|Mischa Eberhard
|22
|Mattia Walker
|30
|Benjamin Buchel
|1
|84' Nicolas Hasler
|4
|Mats Hammerich
|23
|1
|Jonas Omlin
|3
|Nicolas Vouilloz
|55
|Akpe Victory
|24
|Flavius Daniliuc
|22
|Clement Michelin 46'
|4
|Becir Omeragic
|10
|Xherdan Shaqiri 46'
|5
|Metinho 85'
|18
|Asane Sow
|9
|Zan Celar 62'
|7
|Philip Otele 62'
|14
|Andrej Bacanin
|17
|Aaron Malouda 85'
|37
|Giacomo Koloto 46'
|25
|Coleen Louis 46'
|13
|Mirko Salvi
|11
|Kazeem Olaigbe 62'
|41
|Jean Doucoure
|27
|Kevin Rueegg
|8
|Ludwig Thorell 62'
|Karlo Letica
|30
|Pius Dorn
|20
|Loic Luthi
|21
|Bung Meng Freimann
|46
|Ruben Dantas Fernandes
|22
|82' Levin Winkler
|29
|Tyron Owusu
|24
|68' Oscar Kabwit
|16
|87' Matteo Di Giusto
|11
|Andrejs Ciganiks
|14
|82' Daniel Mikolajewski
|19
|Lucas Ferreira
|10
|82' Lars Villiger
|27
|Stefan Knezevic
|5
|82' Leonardo Bertone
|6
|Adrian Grbic
|9
|87' Nando Toggenburger
|15
|Simon Simoni
|1
|Bung Hua Freimann
|13
|68' Aurelio Oehlers
|7
|1
|Silas Huber
|47
|Doron Lichtenstein
|2
|Lindrit Kamberi
|42
|Alexander Hack
|44
|Sebastian Walker
|21
|Leandro Schodler
|17
|Kevin Spadanuda 80'
|3
|Selmin Hodza 80'
|8
|Livano Comenencia
|11
|Emmanuel Emmanuel
|19
|Philippe Keny
|13
|Heinz Lindner
|48
|Daniel Ihendu
|6
|Cosimo Fiorini
|14
|Nevio Di Giusto
|23
|Valon Berisha
|49
|Din Ramic 80'
|27
|Ilan Sauter
|28
|Mario Greco
|18
|Mohamed Bangoura 80'
|Lawrence Ati Zigi
|1
|Tom Gaal
|26
|Jozo Stanic
|4
|Mostafa Heydari
|68
|Mihailo Pjanovic
|64
|74' Hugo Vandermersch
|28
|68' Lukas Goertler
|16
|85' Lukas Daschner
|10
|Chima Okoroji
|36
|68' Carlo Boukhalfa
|11
|Andrin Hunziker
|9
|68' Leon Frokaj
|20
|Nevio Scherrer
|70
|Kevin Csoboth
|27
|74' Joel Ruiz
|74
|Enoch Owusu
|47
|68' Aliou Balde
|14
|Lukas Watkowiak
|25
|Colin Kleine-Bekel
|3
|85' Betim Fazliji
|23
BASILEA - La crisi del Basilea sembra essere senza fine. Pure domenica, nella quattordicesima giornata di campionato, i renani hanno infatti mancato l’appuntamento con il successo. Impegnati in casa, si sono fatti superare 2-0 da un Lucerna molto più pimpante ed in palla, che ha archiviato la pratica con i gol, uno per tempo, di Kabwit e Dantas Fernandes.
Le altre due partite di Super League disputate domenica hanno offerto altrettanti pareggi: sono entrambe terminate 2-2. Il San Gallo si è fatto riprendere dallo Zurigo, che con Emmanuel ed Hack ha risposto alla doppietta di Hunziker. Il Losanna si è invece fatto riacciuffare dal Vaduz. I biancoblù sono arrivati al 90’ avanti grazie ai guizzi di Bah Mendes e Custodio, che hanno “cancellato” quello di Dalipi. In pieno recupero, però, Monsberger ha trovato la rete che ha sancito la divisione della posta in palio.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|14
|37
|12
|1
|1
|38
|16
|22
|2
|Young Boys
|14
|31
|9
|4
|1
|44
|27
|17
|3
|Sion
|14
|29
|9
|2
|3
|31
|18
|13
|4
|S.Gallo
|14
|23
|7
|2
|5
|26
|24
|2
|5
|Zurigo
|14
|22
|6
|4
|4
|27
|28
|-1
|6
|Servette
|14
|17
|5
|2
|7
|17
|18
|-1
|7
|Lucerna
|14
|16
|4
|4
|6
|23
|28
|-5
|8
|Basilea
|14
|15
|4
|3
|7
|21
|27
|-6
|9
|Thun
|14
|14
|4
|2
|8
|29
|40
|-11
|10
|Vaduz
|14
|11
|3
|2
|9
|26
|31
|-5
|11
|Grasshopper
|14
|11
|2
|5
|7
|17
|31
|-14
|12
|FC Lausanne-Sport
|14
|8
|1
|5
|8
|14
|25
|-11