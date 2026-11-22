Le altre due partite di Super League disputate domenica hanno offerto altrettanti pareggi: sono entrambe terminate 2-2. Il San Gallo si è fatto riprendere dallo Zurigo, che con Emmanuel ed Hack ha risposto alla doppietta di Hunziker. Il Losanna si è invece fatto riacciuffare dal Vaduz. I biancoblù sono arrivati al 90’ avanti grazie ai guizzi di Bah Mendes e Custodio, che hanno “cancellato” quello di Dalipi. In pieno recupero, però, Monsberger ha trovato la rete che ha sancito la divisione della posta in palio.