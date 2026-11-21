Da lì è iniziata la discesa? Per nulla. Lo Zurigo ha continuato a faticare contro la truppa di Mitell che, con grande abnegazione, ha tenuto il disco lontano dalla porta difesa dall’ottimo Mayer. Poi però, all’improvviso, i padroni di casa sono comunque riusciti a passare. Merito di Knak, che al 49’ e al 57' ha spaccato la partita. Andrighetto, infine, a poco più di 2' dalla fine ha chiuso i conti.

Al Lugano sono rimasti gli applausi per la buona prova; i punti sono però finiti in tasca allo Zurigo, che ha così reso più solida la sua fuga solitaria.