Lugano a mani vuote
Nonostante una prestazione a lungo solida, i bianconeri sono caduti 4-1 a Zurigo
Il Berna ne fa nove a Bienne.
Nonostante una prestazione a lungo solida, i bianconeri sono caduti 4-1 a Zurigo
Il Berna ne fa nove a Bienne.
ZURIGO - Una buona prestazione non è bastata al Lugano per rialzarsi dopo la sconfitta patita venerdì contro l’Ajoie: in casa dello Zurigo i bianconeri si sono infatti arresi 4-1.
Coraggiosi, ben messi in pista, determinati, i ticinesi hanno a lungo tolto riferimenti e sicurezza alla prima della classe. Hanno superato indenni un’inferiorità numerica e, con Fazzini, hanno trovato il vantaggio prima della prima sirena. Pure nel secondo parziale hanno poi giocato almeno alla pari contro i Lions, reggendo anche a quasi 4’ consecutivi in box play. Proprio sul finale della seconda penalità (quella di Canonica) sono tuttavia capitolati, bucati da un’invenzione di Strömwall.
Da lì è iniziata la discesa? Per nulla. Lo Zurigo ha continuato a faticare contro la truppa di Mitell che, con grande abnegazione, ha tenuto il disco lontano dalla porta difesa dall’ottimo Mayer. Poi però, all’improvviso, i padroni di casa sono comunque riusciti a passare. Merito di Knak, che al 49’ e al 57' ha spaccato la partita. Andrighetto, infine, a poco più di 2' dalla fine ha chiuso i conti.
Al Lugano sono rimasti gli applausi per la buona prova; i punti sono però finiti in tasca allo Zurigo, che ha così reso più solida la sua fuga solitaria.
I bianconeri avranno poco tempo per leccarsi le ferite: saranno impegnati già martedì, quando accoglieranno il Bienne alla Cornèr Arena.
Due squadre, nelle restanti partite del sabato di campionato, hanno sfruttato la spinta del loro pubblico: l’Ajoie, che ha avuto la meglio 2-1 sul Friborgo, e il Kloten, che ha piegato 3-2 il Davos. Ha invece vinto fuori casa il Berna, che ha segnato addirittura nove reti (a cinque) a Bienne. Tra gli Orsi sono stati implacabili soprattutto Abols (tripletta) e Bemström (doppietta).
ZURIGO-LUGANO 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)
Reti: 17’51” Fazzini (Sanford) 1-0; 30”57 Strömwall (Balcers) 1-1; 48’47” Knak (Sigrist) 2-1; 56’29” Knak 3-1; 57’37” Andrighetto 4-1.
ZURIGO: Hrubec; Berni, Weber; Marti, Kukan; Geering, Lehtonen; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Balcers, Lammikko, Fröden; Riedi, Sigrist, Strömwall; Greuter, Baechler, Bader; Baltisberger.
LUGANO: Mayer; Dahlström, Aebischer; Müller, Alatalo; B.Zanietti, Maurer; Togni; Canonica, Sanford, Fazzini; Innala, Shore, Olsson; Lyksell, Tanner, Kupari; A.Peltonen, Morini, M.Zanetti; Henry.
Penalità: Zurigo 1x2’; Lugano 3x2’.
Note: Swiss Life Arena, 12’000 spettatori. Arbitri: Gerber, Tscherrig, Steenstra, Lukac.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|22
|55
|20
|2
|90
|48
|42
|2
|Berna
|22
|42
|14
|8
|72
|61
|11
|3
|Zugo
|18
|38
|12
|6
|67
|39
|28
|4
|Ambrì
|22
|38
|13
|9
|70
|66
|4
|5
|Ginevra
|22
|35
|12
|10
|57
|70
|-13
|6
|Langnau
|22
|35
|11
|11
|78
|64
|14
|7
|Ajoie
|23
|33
|12
|11
|69
|73
|-4
|8
|Friborgo
|22
|31
|10
|12
|66
|54
|12
|9
|Lugano
|23
|29
|9
|14
|67
|73
|-6
|10
|Davos
|22
|27
|9
|13
|54
|65
|-11
|11
|Lausanne HC
|22
|26
|9
|13
|61
|78
|-17
|12
|Bienne
|21
|24
|7
|14
|67
|78
|-11
|13
|EHC Kloten
|23
|24
|8
|15
|56
|83
|-27
|14
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|22
|22
|7
|15
|55
|77
|-22