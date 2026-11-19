Il britannico è arrivato in Italia con il peso di una leggenda, ma le aspettative erano enormi. E quando indossi il rosso Ferrari non basta essere una star: devi portare risultati. Il suo contratto garantisce la permanenza almeno fino al 2027, mentre per il futuro esiste anche un'opzione per il 2028. Ma la vera questione è capire se abbia senso andare oltre.

Le ultime settimane hanno aggiunto altra benzina sul fuoco. Dopo le tensioni con Charles Leclerc, le incomprensioni via radio e la deludente trasferta brasiliana, Hamilton ha continuato a manifestare pubblicamente il proprio malcontento. E non è passato inosservato nemmeno il confronto tra i due piloti e Fred Vasseur per cercare di ristabilire gli equilibri interni.