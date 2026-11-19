Ferrari, vale la pena tenersi Hamilton? Il rinnovo diventa un caso
Dopo le tensioni di Interlagos e le polemiche con Leclerc, Maranello deve guardare oltre il presente: il futuro di Lewis vale ancora un investimento?
Dopo le tensioni di Interlagos e le polemiche con Leclerc, Maranello deve guardare oltre il presente: il futuro di Lewis vale ancora un investimento?
MARANELLO - C'è una domanda che dalle parti di Maranello comincia a diventare sempre più scomoda: Ferrari deve continuare a puntare su Lewis Hamilton anche dopo il 2027? Sì, amici, è questo il tema di oggi ne “I Racconti della F1”. Comodi sulla vostra poltrona preferita, si parte.
Perché una cosa è ingaggiare il sette volte campione del mondo per dare prestigio, esperienza e visibilità alla Rossa, un'altra è costruire attorno a lui un progetto vincente.
Il britannico è arrivato in Italia con il peso di una leggenda, ma le aspettative erano enormi. E quando indossi il rosso Ferrari non basta essere una star: devi portare risultati. Il suo contratto garantisce la permanenza almeno fino al 2027, mentre per il futuro esiste anche un'opzione per il 2028. Ma la vera questione è capire se abbia senso andare oltre.
Le ultime settimane hanno aggiunto altra benzina sul fuoco. Dopo le tensioni con Charles Leclerc, le incomprensioni via radio e la deludente trasferta brasiliana, Hamilton ha continuato a manifestare pubblicamente il proprio malcontento. E non è passato inosservato nemmeno il confronto tra i due piloti e Fred Vasseur per cercare di ristabilire gli equilibri interni.
A rendere ancora più interessante il dibattito è intervenuto Damon Hill, campione del mondo 1996, che ha suggerito a Ferrari di puntare proprio su Hamilton come prima guida nel 2027, sostenendo che la squadra dovrebbe concentrare su di lui le proprie ambizioni. Una posizione che ha inevitabilmente riacceso il confronto con chi vede in Leclerc il futuro della Scuderia.
Ed è qui che Ferrari deve fare una scelta di prospettiva. Da una parte c'è Hamilton, con sette Mondiali, un'esperienza immensa e un valore commerciale internazionale difficilmente replicabile. Dall'altra Leclerc, il pilota cresciuto con il sogno di diventare campione del mondo in rosso e legato a Maranello da un accordo pluriennale.
Personalmente, credo che un eventuale rinnovo non possa essere deciso sulla base del curriculum o del nome. Hamilton deve dimostrare in pista di essere ancora un valore aggiunto, capace di trascinare la squadra e non soltanto di chiedere risposte. Ferrari, dal canto suo, deve smettere di vivere nell'equilibrio precario tra due prime guide e costruire una gerarchia sportiva chiara, quando i risultati lo richiederanno.
Perché il tempo dei grandi annunci è finito. A Maranello servono vittorie, titoli e certezze.
E allora la domanda è inevitabile: Ferrari deve investire ancora su Lewis Hamilton oppure il 2027 dovrebbe rappresentare il capitolo finale della sua avventura in rosso?
Cari amici, questa volta la risposta non può arrivare dal marketing. Deve arrivare dalla pista.
Nell’attesa della risposta che arriverà da Maranello, piedone sul gas sempre e comunque, nel weekend si gareggia a Las Vegas.
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